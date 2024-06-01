انطلاقة قوية لكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس السبت، منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، وذلك في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية استثنائية.

وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة (الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار) من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والوصل، والظفرة، وأدما، ويو إف سي جيم، وبالمز الرياضية، والإمارات، وأكاديمية MOD، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وكوماندو جروب، وتيم نيجوريا دبي، وأكاديمية رينزو جرايسي دبي، وأكاديمية كوبرا فيتنس أبوظبي، وإنتروبي جو جيتسو، وأكاديمية A21 القدرة، وأكاديمية كومبات مارشال أرتس أند فيتنس دبي، وأدنوك، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وشهدت منافسات البطولة في جولتها التأهيلية ندّية عالية بين الأندية والأكاديميات المشاركة، وقدّم اللاعبون أداء لافتاً وأظهروا تصميماً كبيراً على الفوز، وضمان التأهل للدور النهائي للبطولة التي تفوق قيمة جوائزها مليون درهم.

وأثنى محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو على المشاركة غير المسبوقة للأندية والأكاديميات من إمارات الدولة في منافسات البطولة، وحرصها على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في فئاتها المختلفة، بما فيها الأكاديميات التي تشارك للمرة الأولى في هذا الاستحقاق المهم، لافتاً إلى أن دور الأندية والأكاديميات يتكامل مع دور الاتحاد في إنتاج البطولات التنافسية ذات المواصفات العالمية التي تسلط الضوء على المواهب، وتسهم في صنع جيل جديد من الأبطال.

وأشاد الظاهري بجهود نادي شباب الأهلي في المساهمة بتنظيم هذه البطولة، وفقاً لأرفع المعايير، وبما ينسجم مع أهميتها والاسم الغالي الذي تحمله، ناهيك عن توفير بيئة نموذجية ترتقي بالمنافسة بين الأندية والأكاديميات، وترسخ دور البطولة في صقل المواهب، وإيجاد قاعدة مهمة لاكتشاف اللاعبين المتميزين وإعدادهم لمستقبل مشرق على صعيد الرياضة، بما يواكب رؤية الاتحاد واستراتيجيته في ترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

وتابع الظاهري: «تقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، وهو النظام المتبع نفسه في أهم البطولات العالمية، ما يجعل منها مؤشراً لقياس الأداء لمتابعة نمو اللاعبين وإعدادهم للمنافسات المستقبلية، كما تسهم في إبراز المواهب الاستثنائية التي تحتضنها الأندية والأكاديميات، الأمر الذي لمسناه من خلال منافسات اليوم الأول، حيث شهدنا تألقاً كبيراً للاعبي فئات تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، والذين يمثلون مستقبل رياضة الجو جيتسو الإماراتية».

حضور جماهيري

شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً تفاعل بحماس مع النزالات والمستويات المتقدمة من المنافسة بين الأندية والأكاديميات المشاركة. وتألق اللاعبون في تقديم نزالات مبهرة تعكس مدى استعدادهم وجاهزيتهم، مما أضفى على البطولة أجواء مميزة من الندية والتشويق.

وسعى المشاركون بكل قوة إلى تحقيق الانتصارات وتأكيد جدارتهم في بلوغ المرحلة النهائية من المنافسة. وكانت الجماهير شاهدة على قوة النزالات التي تعكس التطور الكبير لرياضة الجو جيتسو الإماراتية، والتزام الأندية بتقديم أفضل ما لديها في سبيل الوصول إلى القمة.

وقال أنتونيو إناشيو مدرب فريق شباب الأهلي للجو جيتسو: «بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تمثل أولوية وأهمية خاصة للنادي، وقد بدأ اللاعبون استعداداتهم لهذه اللحظة منذ عدة أسابيع عبر اتباع برنامج تدريبي صارم وشامل لضمان الظهور المشرف في المنافسات». وأثنى إناشيو على جهود إدارة النادي في تطبيق خطة استراتيجية للنهوض برياضة الجو جيتسو، وتوفير جميع الإمكانات لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الأبطال والمواهب التي تعتمد بشكل أساسي على فئتي تحت 14 و16 عاماً، موضحاً أن النادي يشارك هذا العام بـ24 لاعباً هدفهم الوصول إلى النهائيات واعتلاء منصة التتويج.

بدوره، قال بيدرو فونسيكا مدرب نادي الجزيرة للجو جيتسو، إن النادي يهدف إلى تحقيق نتيجة أفضل من نسخة العام الماضي، حيث احتل الجزيرة مركز الوصيف في منافسات تحت 16 عاماً، والمركز الثالث في فئة تحت 18 عاماً.

وتابع: «عملنا بجد خلال المرحلة الماضية للاستثمار في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، والتي تعتبر فئة مستحدثة تسهم في توفير مخزون استراتيجي لمواهب المستقبل»، مؤكداً أن «بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تمثل اختباراً حقيقياً يمكن من خلاله تقييم نتائج عملنا، والبناء عليها في الأعوام المقبلة».