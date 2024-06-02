كروس يتفوق على رويس في «مباراة الوداع»!

لندن (د ب أ)

تفوق توني كروس، نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على زميله السابق في المنتخب الألماني ماركو رويس، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، في مباراتهما الأخيرة مع نادييهما بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر كروس اعتزال كرة القدم بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024)، التي تستضيفها بلاده في وقت لاحق من الشهر الحالي، حيث توج بلقبه السادس في دوري الأبطال.

وتمكن كروس من معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصولاً على اللقب المرموق، مع زميليه الكرواتي لوكا مودريتش وناتشو، بالإضافة لداني كارفخال، الذي افتتح التسجيل للفريق الملكي في اللقاء. وأثنى كروس على الأداء الجيد الذي قدمه دورتموند في الشوط الأول للقاء، قبل أن تحسم خبرة لاعبي الريال الأمور في النهاية ويتغلبوا 2 -0 على الفريق الألماني، بعدما أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للفريق الأبيض.

وقال كروس عقب المباراة: «لم يكن الأمر سهلاً، أردت أن أقول وداعاً بلقب دوري أبطال أوروبا هذا، إنه يعني الكثير».

وأضاف: «بعد أن سجلنا هدفا سيطرنا على المباراة لكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً حتى فرضنا هيمنتنا على مجريات الأمور».

من جانبه، قال زميله في منتخب ألمانيا وريال مدريد أنطونيو روديجر: «إنه أمر مذهل، لقد كانت مباراة صعبة، مع احترامي لدورتموند، لقد لعبوا بشكل جيد».

وشارك رويس، المولود في مدينة دورتموند، كبديل في الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بدون أهداف، لكنه رحل عن فريقه بعد 12 عاماً قضاها بين جدرانه، عانى خلالها من عدد كبير من الإصابات.

وتوج رويس بلقبين فقط بكأس ألمانيا مع بروسيا دورتموند، كما غاب عن فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل ومن المتوقع الآن أن ينتقل رويس للعب في الدوري الأميركي لكرة القدم.