نادي أبوظبي يمثل كرة الإمارات في «أبطال آسيا» للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت استعدادات فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة «بطل دوري الإمارات لكرة القدم النسائية»، للمشاركة في منافسات النسخة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024-2025، التي تنطلق في شهر أغسطس المقبل في مرحلتها الأولى، حيث تأتي مشاركة الفريق الذهبي عقب تتويجه بلقب الدوري لكرة السيدات للموسم الحالي، مواصلة لتألق مؤسس وموطن كرة القدم النسائية الإماراتية والخليجية، وذلك وسط اهتمام كبير من مجلس إدارة النادي وقيادته العليا، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي واهتمام اتحاد كرة القدم.

وأكدت سارة حسنين، مدربه فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة، أن الاتحاد الآسيوي حدد تواريخ البطولة الأولى ومعايير المشاركة، حيث يتوقع أن تشهد النسخة منافسات قوية للفوز بأول لقب وأن المنافسة تنطلق في دورها التمهيدي خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، حيث تقام المباريات بنظام التجمع، وسوف يتم تحديد عدد الأندية المشاركة ومكان استضافة البطولة.

وستشهد منافسات دور المجموعات مشاركة 12 نادياً، يجري تقسيمها على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، وتتنافس هذه الأندية في 18 مباراة تقام على مدار ثلاث جولات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

وتُستأنف المنافسات من خلال إقامة مباريات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 مارس 2025، بحيث تقام المباريات من جولة واحدة، وسوف يتم إجراء قرعة من أجل تحديد المواجهات الأربع في هذا الدور، وفي مرحلة الحسم، تقام منافسات قبل نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا للسيدات بنظام التجمع من جولة واحدة، وبحيث تقام المباريات في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025.

وأضافت أن فريق نادي أبوظبي الرياضي هو ثالث نادٍ عربي يضمن حتى الآن مشاركته في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات، بعد النصر السعودي والاتحاد الأردني، وأن هناك أندية أوراوا ريدز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، أوديشا الهندي، هوشي منه سيتي الفيتنامي، وتايتشونج بلو التايواني.

من جانب آخر، يشارك فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة في بطولة غرب آسيا، المقرر إقامتها في السعودية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.