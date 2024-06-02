عجمان يحقق ثالث أفضل معدل نقاط بـ «المحترفين»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق عجمان ثالث أعلى معدل نقاط في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما أنهى الموسم بالنقطة 34، بعدما سبق له أن حقق أعلى معدل نقاط في الموسم الماضي، بالوصول إلى «النقطة 44»، وحل في المركز السادس، فيما كان ثاني أعلى معدل نقاط بالحصول على 37 نقطة في موسم 2018-2019، وحل في المركز السابع.

وتغيرت مسيرة عجمان مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا الذي بات على أبواب الخروج من قلعة «البرتقالي»، بعدما قاد الفريق بعد الجولة الرابعة وكان في جعته نقطة واحدة، وعلى إثرها تمت إقامة البرازيلي زاناردي.

ويحسب للمدرب الروماني إعادة الاتزان للفريق الذي جمع معه 33 نقطة في 22 مباراة، منها 10 نقاط بالدور الأول و23 نقطة بالدور الثاني، وسجل لاعبوه 39 هدفاً، ودخل مرماه 47 هدفاً.

كما حقق الفريق رقماً قياسياً في عدم الخسارة في 9 جولات متتالية، وكانت آخر خسارة أمام الوصل بطل الدوري في الجولة 19، بعدها فاز على الوحدة وخورفكان والبطائح والجزيرة، وتعادل مع حتا والنصر والشارقة ثم بني ياس مرتين في مباراتين متتاليتين.

في الوقت الذي أنهى «السماوي» مشواره بالمركز العاشر برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع اتحاد كلباء، الحادي عشر وفاز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 46 هدفاً، وكان التعادل الأول أمام عجمان قد أبعد الفريق عن حسابات الهبوط، فيما كان التعادل الثاني وراء تقدم الفريق للمركز العاشر.

في الوقت الذي أكد فيه إيسايلا مدرب عجمان أنه لم يحسم موقفه في الاستمرار من عدمه مع عجمان والمفاوضات جارية ومشروطة بالعرض والخطة والطموح، مشيراً إلى أنه يكره هذه الفترة بسبب المفاوضات من وكلاء الأندية، ولا أعطيهم الرد بالموافقة أو الرفض، موضحاً أنه لا يملك عروضاً رسمية من أندية أخرى حتى الآن.

ووجه إيسايلا الشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري وإدارة النادي، الذي يعتبرها عائلة واحدة مثل فترة عمله في بني ياس، وقال: «حققنا نتائج إيجابية كثيرة، خاصة في النصف الثاني من الدوري، وسأحلل نتائج الفريق مع طاقم العمل، وما قدمناه هو أقصى ما يمكن تحقيقه، وعندما توليت المهمة كان الفريق يعاني من الإصابات، ولم يكن لدينا وقت، وعندما حصلنا إلى فرصة في منتصف الدوري قمنا بإعادة ترتيب الأوراق، وهو ما انعكس على الفريق في الدور الثاني من الدوري، والتفاصيل الصغيرة حرمتنا من الفوز في عدد من المباريات».