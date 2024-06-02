الأحد 2 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مطاردة على لقب «دولية دبي للشطرنج» بـ «نصف نقطة»

مطاردة على لقب «دولية دبي للشطرنج» بـ «نصف نقطة»
2 يونيو 2024 13:00

رضا سليم (دبي) 
انفرد الأذربيجاني مرادلي محمد بصدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، المقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بعد تغلبه على الإيراني موفاهد سينا، بالجولة الثامنة وقبل الأخيرة للبطولة ويرفع رصيده إلى 6.5 نقطة، فيما تساوى 3 لاعبين برصيد 6 نقاط، وهم الصيني لي دي ومواطنه داي تشانجرين، والهندي راوناك سادهواني، وابتعد الصربي فيلمير إيفيتش بفارق نقطة عن القمة بعد خسارته أمام الصيني لي دي بعد تجمد رصيده عند 5.5 نقطة. 
وتحسم الجولة التاسعة والأخيرة صراع اللقب، حيث يلتقي مرادلي مع الصيني داي تشانجرين، فيما يلتقي الصيني لي دي مع الهندي راوناك سادهواني، وستحدد المواجهتان بطل النسخة 24 من البطولة.
وفي بطولة الفئة الثانية، حافظ الليبي يوسف الحصادي على صدارته بتعادله أمام الإماراتي سيف أحمد، ليمضي قدماً في طريقه لتحقيق لقب البطولة متصدراً بـ 7 نقاط من 8 جولات، وتعادلت الهندية باندي سريشتي أمام تميروف بخيت من كازاخستان ولكل منهما 6.5 نقطة من 8 جولات، بفارق نصف نقطة عن المتصدر الليبي، إلى جانبهم الصيني يانج زيلونج بعد انتصاره على الإماراتي أحمد فريد. 
ويلتقي في الجولة الأخيرة، الحصادي الساعي للفوز بالبطولة أمام الصيني يانج زيلونج، فيم تلتقي باندي سريشتي بالإماراتي سيف أحمد، ويلعب تميروف بخيت أمام الزامبي مولينجا دانييل. 

 

أخبار ذات صلة
إعلاميون: المحتوى الهادف يعزز الوعي ويحفز التنمية المستدامة
22 منتسباً للدفعة الثالثة من دبلوم المرونة والحد من المخاطر
دبي
الشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
آخر الأخبار
مبادرة «معاً نزدهر» تواصل جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية
علوم الدار
مبادرة «معاً نزدهر» تواصل جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية
اليوم 13:51
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية
اليوم 13:39
تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت
الأخبار العالمية
تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت
اليوم 13:34
«المواجهات المباشرة» تُرجح كفة الشارقة أمام الوحدة
الرياضة
«المواجهات المباشرة» تُرجح كفة الشارقة أمام الوحدة
اليوم 13:33
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الفلبين.. تحذيرات من درجات حرارة قياسية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©