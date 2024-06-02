ريال مدريد ينتظر مبابي لاستكمال الاحتفالات

باريس (أ ف ب)

أنهى ريال مدريد الإسباني المتوج بطلاً لأوروبا للمرة الـ 15، موسماً ناجحاً آخر، بعد إحرازه بطولة إسبانيا أيضاً الشهر الماضي، لكن احتفالات أنصاره ستستمر مع اقتراب موعد الإعلان عن صفقة انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي مطلع الأسبوع المقبل، على الأرجح.

فمنذ أن أعلن النجم الفرنسي رحيله عن باريس سان جيرمان في 10 مايو، تتجه كل الأنظار نحو العاصمة الإسبانية، الوجهة الطبيعية لقائد فرنسا.

ولم يخف المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً حبه لريال مدريد، الذي تزين ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين، لا سيما من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس مباشرة، الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

ولطالما أعرب مبابي عن رغبته في أن يترك بصمة في تاريخ اللعبة، ولا شك أن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الاثنين أو الثلاثاء، كما أكد مصدر موثوق في نادي العاصمة الإسبانية، سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

بطبيعة الحال، كان اهتمام ريال مدريد الأكبر هو التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا في الأيام الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن صفقة مبابي، لكن بعد الفوز على بروسيا دورتموند 2-0 على ملعب ويمبلي في لندن، أصبحت الأمور ممهدة للإعلان رسمياً عن ضم مبابي.

وقال مبابي خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية: «الجميع يعلم أن الأمر سينتهي قريباً وسنرى ما سيحدث».

إذاً بات ريال مدريد صاحب 15 لقباً في المسابقة الأوروبية الأعرق، وبطل إسبانيا 36 مرة ولاعبوه على أهبة الاستعداد لاستقباله في مدريد، حتى أن بعض أنصار الفريق شوهد وهو يرتدي قميص فريقه وعليه اسم مبابي خلال الاحتفالات بلقب لا ليجا في 12 مايو الماضي.

من جانبه، أثار عمدة المدينة خوسيه لويس مارتينيس ألميدا فرحة خلال حفل البروتوكول في قاعة المدينة من خلال قيامه بذكر اسم مبابي بطريقة مازحة.

وقال ألميدا خلال تلك الاحتفالات: «أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز على كل العمل الرياضي الذي قام به، سانتياغو برنابيو الجديد، ثم أني سمعت الأطفال هنا يقولون له مبابي، مبابي، مبابي، والأطفال يقولون الحقيقة دائماً».

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محددة بالفعل، سيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيداً جداً عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدر بـ 70 مليون يورو بخلاف العلاوات، وسيكون انتقاله المجاني مصحوباً بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.