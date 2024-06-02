«هايلاند فولز» و«أوتومان فليت» يتألقان في «تشرشل داونز»

عصام السيد (أبوظبي)

حقق المهر المتطور «هايلاند فولز» لجودلفين، بإشراف براد كوكس، وقيادة فلوران جيرو، أول انتصار له في السباقات المصنفة، حيث تمكن من الظفر بلقب سباق «بليم ستيكس» فئة 3 في مضمار تشرشل داونز بالولايات المتحدة الأميركية بفارق طول.

وقال براد كوكس: «هايلاند فولز» الحصان النموذجي من سلالة «كيرلين»، في تطور مستمر بالأداء مع التقدم في السن، كما أنه يتمتع بنسب جيد، لطالما وهو يؤدي بشكل أفضل على المسافة الكلاسيكية في أميركا.

كما انتزع «أوتومان فليت» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة فلافيان برات، لقب سباق «أرلينجتون ستيكس»، لمسافة 1700 متر، للفئة الثالثة بمضمار تشرشل داونز.

وتمكن «أوتومان فليت» من المنافسة على صدارة السباق رغم قوة المنافسين لينتزع الصدارة في الأمتار الأخيرة، ويحافظ عليها بكل سلاسة ليحقق الفوز بفارق طول عن «شيسنج ذي كراون».

وقال الفارس فلافيان برات: الفريق أراد مني التأكد من وضع هدف محدد أمام «أوتومان فليت» للمطاردة، ويبدو أنه دائماً ينطلق بشكل جيد ثم يفقد التركيز حينما يصل المقدمة، كانت محاولة إبقائه خلف هدف معين هي الهدف الرئيسي قبل أن يتقدم للتفوق عليهم.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن تنهي الفارسة الإنجليزية راشيل كينج غياباً دام 11 عاماً عن السباقات البريطانية، من خلال المنافسة في الحدث الرياضي الأكثر شهرة، حيث تتطلع أحد أفضل الفارسات في السباقات الأسترالية إلى الزواج ثم المشاركة في مهرجان رويال أسكوت بعد يومين فقط.

وحققت كينج ستة انتصارات في بريطانيا كمتدربة ثم هاوية بين عامي 2009 و2013، قبل أن تتوجه لقضاء عطلة عمل في أستراليا غيرت مجري حياتها، وكانت سكرتيرة السباق السابقة للمدرب كلايف كوكس قد حققت حتى الآن خمسة انتصارات للفئة الأولى في أستراليا، وكان آخرها الفوز بسباق كولمور ستد ستيكس المرموق على صهوة «أوزموسيس» في كرنفال كأس ملبورن العام الماضي.

وحققت كينج المقيمة في سيدني بعد ذلك 16 انتصاراً خلال الفترة التي قضتها في اليابان، حيث جعلها رايان مور على اتصال مع الوكيل توني هند، الذي يتطلع الآن إلى تأمين مشاركات لكينج طوال أيام مهرجان رويال أسكوت الخمسة، وقبل ذلك ستتزوج من لوك هيلتون في أكسفورد في 16 يونيو الجاري.

هند، وكيل فريق من الفرسان يضم بالإضافة إلى ريان مور، الفارس البطل ويليام بويك، وجيم كراولي، وريتشارد كينجسكوت، وديفيد إيجان، وصف نفسه بأنه «يتشرف» بالعمل إلى جانب راشيل كينج.