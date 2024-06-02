صحف أوروبا: ريال مدريد «الملك» و«بطل إلى الأبد»!

عمرو عبيد (القاهرة)

خرجت جميع الصحف الإسبانية، بلا استثناء، للاحتفال بتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ15 في تاريخه، وغطت صور نجوم «الملكي» جميع أغلفة الصحف المحلية، سياسية وعامة أو رياضية، وهو ما حدث مع «إيه بي سي» التي كتبت «15 بطولة» مع صورة ضخمة للفريق لحظة رفع الكأس «ذات الأذنين»، وعنونت «إل موندو» الشهيرة غلافها بـ«أبطال إلى الأبد»، وهو نفس العنوان الذي وضعته «أس» فوق غلافها.



«إل بايس» قالت إن «الريال» أضاف إلى أسطورته الأوروبية مجداً جديداً باللقب الـ15، واختفت كل الأخبار من غلاف «لا رازون» باستثناء صورة «كتيبة أنشيلوتي» مع عنوان «الخامسة عشر الأسطورية»، وكتبت «لا فانجوارديا» أن الـ15 أتت على حساب دورتموند، ووضعت «ماركا» فوق غلافها العديد من صور الاحتفالات والتتويج، وصفت الفريق بأنه «ماكينة لا تعرف إلا الانتصارات»، مشيرة إلى الأرقام التاريخية التي حطمها نجوم الفريق، كارفاخال ومودريتش وكروس وناتشو، بمعادلة الرقم الأسطوري لباكو خينتو، حيث بات الجميع في الصدارة بتحقيق 6 ألقاب في دوري الأبطال عبر التاريخ!



وتابعت الصحف «الكتالونية» المباراة النهائية وتتويج «الغريم»، حيث اكتفت «موندو ديبورتيفو» بكلمات «مرة أخرى» فوق صورة احتفال لاعبي الريال، لكنها أتبعتها بتعليقها على المباراة، الذي قالت فيه إن الريال تُوّج «حسب السيناريو المعتاد»، بعدما أهدر دورتموند العديد من الفرص المحققة، ليتلقى العقاب القاسي ويدفع الثمن غالياً، ولم تختلف رؤية «سبورت» كثيراً عنها في هذا الصدد، مضيفة إلى أن الأمر بات «قصة لا نهاية لها»، بينما ظهرت «لي سبورتيو» كالعادة أكثر تشدداً في التعامل مع المباريات «المدريدية»، حيث تناولت خبر النهائي في ركن صغير فوق غلافها، مع عنوان «أيضاً في ويمبلي»، وأردفت أن دورتموند كان الطرف الأفضل لكنه لم يستغل الفرص، وفي النهاية فاز ريال مدريد.



وبالطبع خطف نهائي دوري الأبطال أغلب الأضواء في كثير من صحف دول «القارة العجوز»، حيث كان الحدث الأكبر والأبرز فوق غلاف «ليكيب» الفرنسية، مع عنوان «الريال.. لا يُمكن الاقتراب منه»، في حين وصفته «أوجوجو» البرتغالية بأنه «ملك أوروبا»، وتحدثت «تيليجراف» البريطانية عن «سحر الريال الأوروبي»، واهتمت مواطنتها «إكسبريس» بنجمها جود بيلينجهام حيث قالت إنه التتويج الأوروبي الأول له مع «الملكي»، بينما أشادت «ستار سبورت» بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ووصفته بأنه «عازف فنان»، في حين ركزت الصحف الإيطالية على مدربها الكبير، كارلو أنشيلوتي، التي وصفته كلها بـ«الملك»، خاصة «كوتيديانو سبورتيفو» التي كتبت أنه «كارلو الخامس.. ملك أوروبا»، في حين اكتفت «تاجشبيجيل» بصورة صغيرة وعنوان جانبي قالت فيه «الفوز للريال والخسارة لدورتموند»!