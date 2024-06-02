«نجاح ثلاثي» في «كوميتيه» دوري الكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

تقاسم شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المراكز الأولى في دوري «الكوميتيه» فرق جماعي لفئات الفتيات والأشبال والشباب والآنسات، حيث توج شباب الأهلي بدرعي فئتي الفتيات والآنسات، بينما حصل نادي الشارقة للألعاب الفردية على درع الدوري العام لفئة الأشبال، وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على درع الدوري العام لفئة الشباب.

حضر مراسم التتويج المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

وجرت البطولة على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة بمشاركة 7 فرق، وهي أندية شباب الأهلي والشارقة الرياضي واتحاد كلباء والذيد ونادي الشارقة الرياضي للمرأة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وشرطة دبي.

وفي فئة الأشبال، فاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني، وشباب الأهلي بالمركز الثالث، وفي فئة الفتيات، جاء شباب الأهلي في المركز الأول، والشارقة للألعاب الفردية وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وفي فئة الشباب فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالأول، وشباب الأهلي وصيفاً، والشارقة للألعاب الفردية ثالثاً، وفي فئة الآنسات فاز بالمركز الأول شباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، والشارقة الرياضي للمرأة ثالثاً.