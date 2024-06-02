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الرياضة

هاري كين يسابق الزمن!

هاري كين يسابق الزمن!
2 يونيو 2024 16:42

لندن (د ب أ)
يسابق النجم الإنجليزي هاري كين، الزمن لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل، قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، التي تفتتح في ألمانيا بعد 12 يوماً.
ويكثف فريق المدرب جاريث ساوثجيت استعداداته للمشاركة في المسابقة القارية، التي يحلم منتخب إنجلترا بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ المباراة النهائية في النسخة الماضية «يورو 2020».
كان مهاجم بايرن ميونيخ الألماني (30 عاماً) من بين 26 لاعباً تدربوا اليوم الأحد بملعب «روكليف بارك»، الخاص بفريق ميدلسبره الإنجليزي، استعداداً لمباراة منتخب إنجلترا الودية ضد منتخب البوسنة والهرسك.
وغاب كين عن آخر مباراتين لبايرن في الموسم المنصرم بسبب إصابة في الظهر تعرض لها في مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
واكتفى مدافعا مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماجواير ولوك شاو، اللذان يعانيان من مشاكل عضلية، وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الإنجليزي، الذي يعاني من مشكلة في الكاحل، بإجراء تدريبات فردية.
ومن المقرر أن ينضم كوبي ماينو وكايل ووكر وفيل فودين لمنتخب إنجلترا خلال الأيام المقبلة، في حين سيتبعهم جود بيلينجهام الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد الإسباني قبل المباراة الودية الأخرى، التي تقام يوم الجمعة المقبل ضد آيسلندا.
يذكر أن منتخب إنجلترا يتواجد في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في أمم أوروبا، برفقة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

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