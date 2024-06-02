الجزيرة يتفوق على العين في «وداع مبخوت»

مراد المصري (أبوظبي)

حقق الجزيرة الفوز على العين 2-1، في المباراة التي أُقيمت اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الجولة الـ 26 من دوري أدنوك للمحترفين، وجاءت بأجواء خاصة، كونها كانت «ليلة وداع» علي مبخوت، الذي خاض آخر مباراة بقميص «فخر أبوظبي».

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السابع، فيما جاء «الزعيم» بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة.

سجل هدفي الجزيرة عمر تراوري في الدقيقة الـ 46، وريتشارد أكونو في الدقيقة الـ 59، وسجل حازم عباس هدف العين في الدقيقة الـ 21.

ورفعت الجماهير لافتات وداعية لعلي مبخوت، الذي كان افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

افتتح حازم عباس التسجيل للعين من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء غالطت الحارس علي خصيف في الدقيقة الـ 21.

رد الجزيرة بهدف التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة عمر تروري بعد تمريرة حاسمة من عمر مبخوت في الدقيقة الـ 46.

وقلب الجزيرة الطاولة بتسجيل ريتشارد أكونو الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 59.