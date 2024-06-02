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شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين

شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين
2 يونيو 2024 22:01

دبي (الاتحاد)
حقق شباب الأهلي أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين، بعد تفوقه على حتا 10-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد راشد بدبي، في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل رصيد «الفرسان» إلى 58 نقطة بالمركز الثاني، ويبقى «الإعصار» برصيد 10 نقاط بالمركز الأخير.
وكان أكبر انتصارين في تاريخ دوري المحترفين، هما فوز شباب الأهلي عجمان 8-0 في 2010، والوصل على دبا الفجيرة بذات النتيجة في 2016.
ضرب «إعصار» شباب الأهلي منافسه سريعاً، فتقدم بثلاثية في ظرف 23 دقيقة، بدأها مؤنس دبور في الدقيقة السابعة، ثم حارب سهيل في الدقيقة 17، ورينان في الدقيقة 23.
ثم أكمل الفريق تفوقه بثنائية إيجور جيسوس في الدقيقتين 30 و36، لتكون هذه أول مرة يسجل فيها «الفرسان» خمسة أهداف في الشوط الأول في دوري المحترفين.
وتواصل تفوق شباب الأهلي في الشوط الثاني، ليسجل حارب سهيل الهدف السادس في الدقيقة 48، وجاء الهدف السابع بواسطة مؤنس دبور في الدقيقة 59، والثامن سجله البديل سانتوس في الدقيقة 63، ثم أضاف يوري سيزار الهدف العاشر في الدقيقة 67.
واختتم مؤنس دبور مهرجان أهداف شباب الأهلي بتسجيل الهدف العاشر في الدقيقة 90.

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