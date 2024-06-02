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الرياضة

«الأبيض» يبدأ تحضيراته لمواجهة نيبال

«الأبيض» يبدأ تحضيراته لمواجهة نيبال
3 يونيو 2024 01:23

معتز الشامي (دبي)

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يدخل منتخبنا الوطني معسكره المغلق في دبي صباح اليوم، وذلك بعد انتظام جميع اللاعبين الـ27، الذين تم استدعاؤهم للقائمة، لخوض مباراتي نيبال والبحرين ضمن الجولتين الأخيرتين من المرحلة الثانية، للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس آسيا 2027 ومونديال 2026.
ويخوض «الأبيض» تدريبه الأول على ملعب الوصل الفرعي مساء اليوم، بالإضافة لتدريب أخير مساء الغد، قبل السفر إلى الدمام استعداداً لمواجهة منتخب نيبال الخميس المقبل، حيث يؤدي «الأبيض» تدريبه الأخير في الدمام ليلة المباراة، على أن يعود صباح الجمعة لاستئناف معسكره المغلق في دبي استعداداً لمواجهة البحرين في ختام المرحلة الثانية من التصفيات، يوم 11 يونيو الجاري.
وكان المنتخب قد حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالسعودية 2027، وبطاقة التأهل أيضاً إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المشتركة، المؤهلة لمونديال 2026، والتي ينتظر أن يتم سحب قرعتها ما بين يوليو وأغسطس المقبلين.
وينتظر أن ينتظم جميع العناصر التي تم إعلان أسمائها من الدوليين بعد ختام موسم دوري أدنوك للمحترفين أمس، بتتويج الوصل بلقب الدوري، حيث سيعتمد الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو على العناصر الجاهزة في القائمة، بالإضافة إلى منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة التي تم ضمها للتشكيلة بهدف تجربتها، والوقوف على مستوياتها دولياً، لاسيما وأن مشوار التصفيات لا يزال طويلاً، ويحتاج المنتخب لجميع العناصر واللاعبين.
وشهدت قائمة المنتخب وجود محمد عتيق ومحمد جمعة المنصوري، وكلاهما من لاعبي منتخبات الشباب والأولمبي، وقدما مستويات مميزة وتم تصعيدهما للمنتخب الأول، بعد المؤشرات الفنية التي تؤكد الجودة التكتيكية لكلا اللاعبين.
ويأتي ذلك استمراراً لاهتمام الجهاز الفني بسياسة الإحلال والتجديد في صفوف المنتخب، والتي كانت كفيلة باكتشاف بعض العناصر، التي أجادت دولياً، أبرزها سلطان عادل مهاجم منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى بدر ناصر وزايد سلطان وعبد الله إدريس وعبد الرحمن صالح، بالإضافة إلى يحيى الغساني وحارب عبد الله.
وضمت القائمة كلاً من خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، لحراسة المرمى، بالإضافة إلى خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، في الدفاع، بينما في الوسط كل من علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، وللهجوم كل من، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، ومحمد جمعة.
ويتصدر «الأبيض» ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، ويليه المنتخب البحريني برصيد 9 نقاط، والمنتخب اليمني، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب نيبال، في المركز الرابع الأخير من دون أي نقاط.

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