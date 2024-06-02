العين والوحدة و«الشارقة» أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

دبي (الاتحاد)

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو التي أُقيمت بنادي شباب الأهلي، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً.

جرت مراسم التتويج باللقب وبالمراكز الأولى، بحضور الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وتوجت أندية العين والشارقة والوحدة بألقاب البطولة بفئاتها المختلفة بعد منافسات قوية على مدار اليومين.

وتقدّم يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حضور سموه الكريم وتتويجه للفائزين.

كما تقدم بالشكر إلى نادي شباب الأهلي على استضافة البطولة وظهورها المشرّف، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات يمثلون جزءاً لا يتجزأ من منظومة نجاح رياضة الجو جيتسو في الدولة.

وقال البطران: «النسخة السابعة من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو حققت نجاحاً غير مسبوق على الأصعدة كافة، واستقطبت مشاركة مئات اللاعبين من أكثر من 20 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، وشهدت مستويات فنية عالية في فئاتها المختلفة، لاسيما بفئتي الأشبال والناشئين حيث قدّم اللاعبون أداءً مميزاً وعزيمة قوية ما يترجم جهود الاتحاد والأندية في توفير بيئة مثالية تؤهل جيلاً واعداً من الأبطال القادرين على استكمال مسيرة الإنجازات للدولة على ساحات الجو جيتسو المختلفة».

وتقدم يوسف البطران بالتهنئة للأندية الفائزة بلقب البطولة، مؤكداً أن تحقيق اللقب في مثل هذه البطولات القوية يتطلب من الأندية والأكاديميات عملاً كبيراً على صعيد التحضيرات والإعداد البدني والذهني للاعبين، والاستثمار الناجح في الفئات السنية المختلفة، وتطبيق أفضل البرامج والخطط التي تستنهض همم اللاعبين لتقديم الأداء المميز، فضلاً عن الاستعانة بأفضل الكوادر التدريبية المحلية والعالمية التي تمثل قيمة مضافة، وتعزز من جودة أداء اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الانتصارات.

وأضاف: «تعكس هذه البطولة الغالية خطط الاتحاد في الكشف عن المواهب والاستثمار الأمثل في الفئات السنية، خصوصاً الأشبال والناشئين، موضحاً أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو ساهمت منذ انطلاقتها في صقل المواهب من أبناء الوطن، ومهدت لهم طريق الوصول إلى العالمية، والالتحاق بالمنتخب الوطني والمنافسة على أعلى المستويات، وبالنسبة لهذه البطولة فقد حققت أهدافها، ونجحت بامتياز».

ونجح نادي العين في تحقيق إنجاز مهم ضمن منافسات البطولة، محرزاً اللقب في فئة الأشبال (تحت 14 عاماً)، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفاً، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث، كما نجح نادي العين في إضافة لقب فئة الشباب إلى إنجازاته في البطولة، متفوقاً على بني ياس الوصيف والجزيرة الذي حل ثالثاً.



استراتيجية ناجحة

قال أحمد سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية: «سعداء بما حققناه، والفوز بلقب فئتي الأشبال والناشئين، حيث يؤكد الحفاظ على لقب فئة الأشبال نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير اللاعبين في الفئات السنية، وتعزيز قدراتهم، وتأكيد تفوقهم، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة إنجازات النادي، وتحقيق ألقاب إضافية ترسخ مكانته وإنجازاته على الساحة المحلية».

وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى قيادة النادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي العين، ونحيي جهود اللاعبين والجهاز الفني، وكل من كان له دور في تسجيل هذا النصر».

وقال سعيد مروان القبيسي، لاعب نادي العين والحائز «ذهبية» تحت 14 عاماً وزن 44 كجم: «تغمرني السعادة بهذا النصر وتحقيق الميدالية الذهبية في هذه البطولة الغالية. التحدي كان صعباً، وواجهت خصوماً أقوياء، إلا أن الدعم من إدارة النادي والمدربين منحني الإصرار لمواصلة بذل كل ما في وسعي، وفي النهاية كان الفوز من نصيبي».

من جانبه، قال عبدالله أحمد الدرمكي، لاعب نادي العين الذي حصد «ذهبية» تحت 18 عاماً وزن 94 كجم: «فخور بهذا الفوز، لا سيما أنه تحقق في هذه البطولة الغالية، ولا يسعني أن أصف لحظة التتويج، فرغم الجهد والتعب طوال الفترة الماضية والمنافسات القوية في البطولة، إلا أن روعة الفوز تستحق كل التضحيات».

ونجح أبطال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في حسم لقب فئة الناشئين تحت 16 عاماً، متفوقين على نادي بني ياس الوصيف، ونادي العين الذي حلّ ثالثاً.



تطوير المواهب

بدوره، أكد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الفوز بكأس فئة الناشئين يعد من الإنجازات الغالية والمهمة؛ لأنه يعكس الاستدامة الرياضية باكتشاف وتطوير المواهب في هذه الفئة العمرية، وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



لقب الكبار

نجح أبطال نادي الوحدة في الحفاظ على لقب فئة الكبار متفوقين على ناديي العين وبني ياس اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية «أبطالنا كانوا على قدر التحدي، ولمسنا مدى العزيمة التي يتحلون بها والمهارات العالية، وكان إصرارهم على تحقيق الفوز واضحاً في كل نزال يخوضونه».

من جهته، قال محمد السويدي، لاعب نادي الوحدة في فئة الكبار الذي حقّق «ذهبية» وزن 69 كجم: «حققنا اليوم ما كنا نصبو إليه منذ سنوات، وبذلنا لأجله أقصى جهودنا، والتزمنا بأن نكون حاضرين في مختلف البطولات لنستقي الدروس ونرتقي بمهاراتنا».