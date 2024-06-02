أحمد بن راشد يتوج الوصل بدرع «دوري أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

توج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، نجوم «الإمبراطور» بدرع «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023 - 2024، بعد فوزه على ضيفه النصر 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد زعبيل ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة.

وشهد مراسم تتويج «أبطال الوصل»، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، وأحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، كما شهد المباراة الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وسلم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، درع «دوري أدنوك للمحترفين» لثلاثي الوصل علي سالمين وعلي صالح وفابيو ليما، وسط احتفالات حاشدة.

وجاءت احتفالية الوصل بمعانقة الدرع على أفضل وجه بالتفوق على ضيفه النصر 2-0، وسجل أهداف الوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة الـ 68، وسياكا سيدبيي في الدقيقة الـ 76، لينهي «الإمبراطور» مشوار الدوري برصيد الـ 67 نقطة، كثاني أعلى رصيد نقاط في «دوري المحترفين» بعد الجزيرة المتوج بلقب 2016-2017 برصيد 68 نقطة.

والفوز هو الثالث على التوالي لـ«الإمبراطور» على «العميد» في «ديربي بر دبي»، بعدما كسب مباراة الدور الأول في الدوري 1-0، قبل أن يحقق الفوز الأهم في نهائي «كأس رئيس الدولة» بنتيجة 4-0 على استاد هزاع بن زايد، وصولاً إلى الفوز 2-0 في مباراة الجولة الأخيرة للدوري قبل التتويج بالدرع.

وكان الوصل حسم تتويجه بدرع الدوري قبل جولتين على الختام، ليضيف إلى سجله لقباً ثامناً على صعيد «الدوري» ليعادل منافسه شباب الأهلي في وصافة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب.

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول من المباراة، في ظل ندرة الفرص أمام مرمى الفريقين باستثناء بعض المحاولات، أبرزها تسديدة موسى ندياي لاعب «العميد» من داخل منطقة الجزاء والتي ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس خالد السناني قبل أن يبعدها الدفاع في الدقيقة الـ 42، فيما رد الوصل بتسديدة مباغتة لسياكا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد شمبيه في الدقيقة 45.

وألغى الحكم كيريل ليفنيكوف الذي قاد طاقم التحكيم الروسي لمباراة «الديربي»، هدفاً للنصر مع بداية الشوط الثاني سجله الإيطالي جابيادياني بعد تمريرة من القائد تعرابت، قبل أن يلغي الحكم احتساب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي ارتكاب تعرابت مخالفة لحظة استخلاص الكرة في وسط الملعب. وافتتح المغربي سفيان بوفتيني مدافع الوصل التسجيل للوصل في الدقيقة الـ 68، مستفيداً من ركلة ركنية نفذها خيمنيز قصيرة قبل أن يرسل عرضية حولها بوفتيني داخل الشباك، وهو الهدف التاسع لبوفتيني كأفضل هداف بين اللاعبين المدافعين.

وأضاف المالي سياكا الهدف الثاني للإمبراطور سريعاً في الدقيقة الـ 76، بعد كرة هيأها المتألق علي صالح بنجاح من هجمة مرتدة عالجها سيديبي بتسديدة مباشرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وبعيداً عن أجواء التتويج بالدرع، شهد ختام «الجولة 26» لدوري أدنوك للمحترفين، تغلب الجزيرة على ضيفه العين 2-1، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وجاءت بأجواء خاصة كونها كانت «ليلة وداع» علي مبخوت الذي خاض آخر مباراة بقميص «فخر أبوظبي».

سجل هدفي الجزيرة عمر تراوري في الدقيقة 46، وريتشارد أكونو في الدقيقة 59، وسجل حازم عباس هدف العين في الدقيقة الـ 21، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السابع، فيما جاء «الزعيم» بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وحقق شباب الأهلي أكبر فوز في تاريخ «دوري المحترفين»، بعد تفوقه على حتا 10-0، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، ليصل رصيد «الفرسان» إلى 58 نقطة بالمركز الثاني، ويبقى «الإعصار» برصيد 10 نقاط بالمركز الأخير.



الجسمي يشدو بـ«الوصل وصلنا» لـ«أبطال الثنائية»

خطفت أغنية «الوصل وصلنا» والتي تغنى بها الفنان حسين الجسمي «سفير رياضة الإنجازات»، الأضواء في ليلة احتفال جماهير «الإمبراطور» بأبطال ثنائية «الكأس الأغلى» و«درع الدوري» على «ستاد زعبيل»، في نهاية مباراة الأمس أمام النصر ضمن «الجولة 26» والأخيرة.

وتقول كلمات الأهزوجة الجديدة لجماهير الوصل، والتي كتب كلماتها الشاعر أحمد المري، ولحنها عادل فرحان، بإشراف الزميل الإعلامي هيثم الحمادي «هذا الوصل.. من جيل لي جيل، حبٍ سكن فقلوبنا حي، تفاخروا يا فهود زعبيل الوصل هذا اسم لـ دبي».