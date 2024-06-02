برعاية منصور بن زايد.. نجاح كبير لكأس الإمارات العالمي للخيل العربية في فرنسا

فونتينيبلو (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، استضاف ميدان الفروسية «لو جراند باركيه» بمدينة فونتينيبلو الفرنسية، منافسات البطولة الرابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

حضر المنافسات وتوج الخيول الفائزة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحمد الملا، نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وعلي العماري، رئيس قسم الدبلوماسية العامة في السفارة، وعادل الأميري، رئيس قسم شؤون السياسية.

وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات «أونا أوما» العائدة لمربط مويل، وحلت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «جلوريانا» لروب هيجمانس، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي «ليلي اكس» مربط اليزار.

واحتل «أموس إتش» لمربط إس اي أيه، صدارة الأمهار ونال اللقب الذهبي، فيما حصل على اللقب الفضي «تي إس إل مجيد» لمربط كميج، وذهب اللقب البرونزي إلى «مجدي دي نوتياك» لراشيل وكريستيان بوراس.

وحصدت «فيلما بي في» لايجوادا باتيستا اللقب الذهبي للأفراس، وحصلت «إيفي» لعائلة دي سميث على اللقب الفضي، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز «لوهينبرج كالينكا» لكاريون جيروم.

وتوج «علي خان» لباولا بوهمر، بطلاً ذهبياً للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «بيجاس دي كاسل» لجاستيلو أرنو - أزليزا سارل، فيما حصل على البرونز «إيه إس اي فرحان» ليكوري سويس.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من الخيول العربية من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر محطة مهمة ضمن 3 بطولات تقام في أوروبا، حيث تقام البطولة الثانية في الخامس عشر من يونيو الحالي بالدنمارك، بينما تستضيف جمهورية التشيك البطولة الثالثة في الثالث والعشرين من أغسطس المقبل.

وتقدم محمد أحمد الحربي بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعم سموه وتوجيهاته بإقامة بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمختلف دول العالم، ضمن جهود سموه المتواصلة لإعلاء شأن الخيول العربية والحفاظ على سلالاتها.

وقال الحربي: «حققت بطولة فونتينيبلو نجاحاً كبيراً، وشهدت حضوراً قوياً من الملاك والمربين ما يؤكد سيرنا في الاتجاه الصحيح لتحقيق الهدف من وراء هذه الكأس، والذي يتمثل في دعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم بتوفير بطولات مميزة تمكنهم من الحصول على جوائز».

وأضاف الحربي أن بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي، استطاعت من خلال انطلاقتها الأولى أن تحظى بمكانة مميزة في المناطق المختارة في مختلف أنحاء العالم والتي يحتاج فيها الملاك والمربون للدعم للمحافظة على الخيول العربية عبر توفير مثل هذه البطولات.

يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي بأستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما استضافت مملكة البحرين البطولة الثانية في المنامة في الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري، وشهدت مدينة سكوتسديل الأميركية البطولة الثالثة، وأقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين في مارس الماضي. ويشتمل كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.