مدرب «أوروبي» لاتحاد كلباء قريباً

فيصل النقبي (كلباء)

اقتربت إدارة شركة كلباء لكرة القدم من التعاقد مع مدرب أوروبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيتم الإعلان عن التعاقد قريباً، كذلك تستمر اجتماعات اللجنة الفنية في الانعقاد اليومي، وذلك لبحث ترتيبات الفريق، والبت في ملفات اللاعبين الأجانب، وكذلك تدعيم الصفوف بالعناصر، القادرة على تحقيق طموحات النادي.

يذكر أن الإيراني فرهاد مجيدي قاد الفريق في بداية الموسم، حيث تمت إقالته ليتولى المهمة العراقي غازي الشمري مدرب الرديف بالنادي، الذي قاد الفريق خلال ما تبقى من مباريات حتى لقاء خورفكان الأخير، والذي انتهى بالتعادل 2-2، ليختم «النمور» موسمه في المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.