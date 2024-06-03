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الرياضة

مودريتش مستمر مع الريال

مودريتش مستمر مع الريال
3 يونيو 2024 10:18

أنور إبراهيم (القاهرة)
وافق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني على طلب نجم الفريق، الكرواتي «المخضرم» لوكا مودريتش، بتمديد عقده لعام آخر، بعد أن قرر اللاعب التنازل عن جزء كبير من راتبه، ليصبح صاحب الكرة الذهبية لعام 2018، الوحيد صاحب الخبرة الكبيرة في وسط ملعب «الميرينجي»، بعد أن قرر الألماني توني كروس الاعتزال النهائي، بانتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، المقامة في ألمانيا من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.
وأثلجت هذه الموافقة صدر مودريتش، الذي كان يمني النفس بإمكانية تحقيق هذا الأمل، لأنه لا يفكر في اللعب لأي نادٍ آخرغير ريال مدريد، ولشعوره بالقدرة على مساعدة الفريق في الحصول على المزيد من الألقاب والبطولات حتى لو لم يلعب أساسياً.
وذكرت صحيفة «ذا أتليتك» إن مودريتش ليس الوحيد الذي يتم التجديد له من بين اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق، وإنما هناك أيضاً الظهير الأيمن المخضرم لوكاس فاسكيز، الذي يعتمد عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني بديلاً مميزاً في مركزي الظهير والجناح، للاستفادة من خبراته في حالة غياب داني كارفاخال الظهير الأساسي للإصابة أو الإيقاف.
وقالت الصحيفة إن فاسكيز سوف يمدد عقده حتى صيف 2025، وهو الذي حصل مع آخرين من زملائه، على 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة، إن قيمة اللاعبين الخبرة ظهرت بوضوح في مباراة نهائي دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند، والتي انتهت بفوز الريال 2-0، ليضيف الكأس «ذات الأذنين» رقم 15 إلى دولاب إنجازات النادي الكروية، والدليل على ذلك أن «المخضرمين» كارفاخال وتوني كروس أسهما في الهدف الأول للريال، حيث سجله الأول برأسه، بينما صنعه له الثاني من ركلة ركنية متقنة.
وإذا كان توني كروس قرر الاعتزال بعد «يورو»، فإن قلب الدفاع ناتشو فيرنانديز يفضل مغادرة النادي، ويتردد أنه قد يرحل إلى الدوري السعودي للعب إلى جوار زميله القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما ذهب البعض إلى القول بأنه قد يشد الرحال إلى الدوري الأميركي.

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