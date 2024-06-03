بومال وسيكو بابا خارج حسابات البطائح

علي معالي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن الثنائي الأجنبي الكاميروني بيتروس بومال (31 عاماً)، والمالي سيكو بابا (23 عاماً) سيكونان خارج قائمة البطائح في الموسم المقبل، بعد انتهاء مدة التعاقد مع لاعب خط الوسط بومال، القادم من فريق أويبيشت المجري، حيث لا يرغب الجهاز الفني في تمديد التعاقد معه، أما سيكو بابا فهناك عدة عروض منها شفهية وأخرى رسمية قد وصلت النادي من أندية مختلفة.

ويبدو أن الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح قد أعطى الضوء الأخضر لهذا الثنائي، خاصة وأنه لم يضعهما في قائمة «الراقي» في بعض الجولات الأخيرة، حيث غاب بومال عن الجولة الـ 24 أمام حتا، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ومعه سيكو بابا، ثم عاد بومال في مباراة الإمارات المؤجلة من الجولة الـ 13، واستمر غياب سيكو بابا، والتي انتهت بفوز البطائح 3-1، ثم غاب الثنائي عن آخر مباراة بدوري أدنوك للمحترفين أمام الإمارات والتي انتهت بفوز البطائح 3-2.

ورغم الكفاءة الفنية التي يتميز بها سيكو بابا، لكن يبدو أن مشاكل اللاعب الشاب بدأت تتزايد، وجعلت بعض الأزمات تحدث بالفريق، مما جعل إدارة النادي بالاتفاق مع الجهاز الفني في البحث عن طريقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من سيكو بابا، خاصة أن رغبة اللاعب تزايدت في الرحيل عن البطائح.

وكان سيكو بابا قد شارك مع البطائح في أول موسمين بالاحتراف، وقدم مستويات متميزة للغاية، حيث شارك في موسم 2022-2023 في 22 مباراة بواقع 1492 دقيقة، سجل خلالها هدفين في مرمى الظفرة والنصر، وتمريرة ذهبية، وفي الموسم التالي، سجل 5 أهداف ومثلها تمريرات ذهبية.

أما الكاميروني بومال فقد سجل هدفين وصاحب تمريرة واحدة ذهبية، وشارك في 20 مباراة بواقع 1787 دقيقة، وفيما يخص بقية المحترفين الأجانب فإن عقودهم مجددة مع البطائح لموسم جديد، وهو ما يوضح الاستقرار بين صفوف «الراقي» في الموسم المقبل بشأن الأجانب، إضافة إلى مدرب الفريق توميتش بعد الأداء المتميز له بعد قيادته للفريق خلفاً للروماني ميريل رادوي.