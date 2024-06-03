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الرياضة

مروة الحمادي تُهدي الإمارات فضية «الإلكا 4» في بولندا

مروة الحمادي تُهدي الإمارات فضية «الإلكا 4» في بولندا
3 يونيو 2024 12:30

أبوظبي (الاتحاد)
حققت مروة الحمادي، نجمة فريق أبوظبي للشراع الحديث، الميدالية الفضية، باحتلال «وصافة» فئة «الإلكا 4» ضمن منافسات بطولة «بوشار بوكا» للشراع الحديث، والتي أقيمت في بولندا على مدار أربعة أيام، وبمشاركة قوية في مختلف فئات البطولة وصلت في مجملها إلى 287 بحاراً، توزعت على ثلاث فئات رئيسية للمنافسة.
واقتنصت مروة الحمادي الميدالية في فئة الفتيات، بعد منافسة قوية شارك عبرها في فئة «الإلكا 4» عدد 123 بحاراً، وتوزعت نتائج بقية أعضاء الفريق بحلول عبد الله المرزوقي في المركز الحادي عشر، في حين حقق الفريق بشكل عام المركز الثامن ضمن مراكز الفرق المشاركة في البطولة في الإلكا 4، إلكا 6 وإلكا 7.
وكان فريق أبوظبي قد شارك من أجل تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أن المشاركة تأتي ضمن أجندة وخطة النادي في المشاركات الدولي عبر بطولات الشراع الحديث في مختلف أنحاء العالم طوال فترة الصيف.
وضمت بعثة أبوظبي، المدرب باتريك كوكزيك واللاعبين عبد الله طارق المرزوقي ومحمد خلف الحوسني واليازية حسن الحمادي ومروة حسن الحمادي، وشارك جميع اللاعبين في فئة الإلكا 4 ما عدا محمد الحوسني، الذي شارك في فئة الإلكا 6 الأقوى.
وسبقت مشاركة الفريق إقامة معسكر تدريبي في بولندا وفي نفس المكان استمر لخمسة أيام متواصلة بمشاركة كل البحارة في أجواء مثالية للمنافسة استعداداً للبطولة.
من جهته بارك خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية النتيجة الجيدة التي حققتها مروة الحمادي ضمن مشاركتها في بطولة «بوشار بوكا»، وتفوقها على أقرانها والوصول للمركز الثاني وقال: «موهبة مروة ومهارتها تؤهلها لأن تكون إحدى النجوم التي يعتمد عليهم فريق أبوظبي في المستقبل وأن تتطور كي تصبح في مصاف أفضل لاحقاً».
وأضاف خليفة السويدي: «تعد هذه البطولة بمثابة التحدي القوي الذي يشارك من خلاله أبطالنا بهدف حصد الخبرة والمهارة، ومروة الحمادي تبلغ من العمر 13 عاماً، وهي مشروع بطلة قادمة بقوة للمشاركة في بطولات الشراع الحديث، كما أن متوسط الأعمار في فريق الإلكا لا يتجاوز 17 عاماً».

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