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الرياضة

سفيرة الدولة في كوستاريكا تستقبل وفد «رياضي الجامعات»

سفيرة الدولة في كوستاريكا تستقبل وفد «رياضي الجامعات»
3 يونيو 2024 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت روضة محمد العتيبة سفيرة الدولة في كوستاريكا، بمقر السفارة، وفد الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، الذي شارك في بطولة العالم الجامعية للدراجات، التي أقيمت في كوستاريكا في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو الحالي، وترأس الوفد عادل بلال رئيس البعثة والمدرب، والدراجان علي حميد الصباغ وعمر عبد الرزاق الجسمي.
ونقل عادل بلال تحيات معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الأمين العام، وعلي مسري الظاهري المدير التنفيذي، للسفيرة وأسرة السفارة بالتوفيق وتمنياتهم لكم بدوام التوفيق والتقدم.
وقال بلال: «أتقدم لسعادة السفيرة، وأعضاء السفارة المحترمين بخالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة، وتقديري على حفاوة الاستقبال وكافة الجهود التي بذلوها لتيسير مهمة البعثة في البطولة، وهذا ليس بغريب على بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج التي تكون دائماً حاضرة وتضع كافة التسهيلات والإمكانيات لخدمة أبناء الوطن».
وأشار عادل بلال إلى أن البطولة كانت جيدة ومثلت فرصة للثنائي الصباغ والجسمي لاكتساب خبرات جديدة في منافسة مختلفة من حيث الجغرافيا ومستوى المنافسين.
وثمن بلال الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي للطلاب من الرياضيين وتوفير أفضل الفرص للمشاركة في البطولات الخارجية في الألعاب المختلفة فردية أو جماعية، بجانب النشاط الرياضي المحلي الذي يشهد إقبالاً وتنافساً كبيرين من مختلف المؤسسات التعليمية.

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