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الرياضة

36 لقباً تضع «الليجا» في صدارة أوروبا

36 لقباً تضع «الليجا» في صدارة أوروبا
3 يونيو 2024 14:00


مراد المصري (أبوظبي)
جاء فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، ليؤكد التفوق الإسباني الكبير على الصعيد الأوروبي، وتحديداً في القرن الـ 21، الذي حصدت فيه أندية «الليجا» 36 من أصل 74 لقباً في المسابقات الأوروبية الرئيسية.
ويعتبر هذا الرقم أكبر من أقرب مسابقة بفارق 20 لقباً على الأقل، إذ يأتي الدوري الإنجليزي الممتاز ثانياً برصيد 16 لقباً، فيما حققت أندية إيطاليا سبعة ألقاب وألمانيا ستة ألقاب.
ومن بين المباريات النهائية الـ 24 لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في هذا القرن، كان هناك 11 فوزاً إسبانياً، بينما فازت الفرق الإسبانية بـ 12 من النهائيات الـ 24 للدوري الأوروبي، إلى جانب تحقيق 13 لقباً في كأس السوبر الأوروبي.
ومن اللافت أن الأندية الإسبانية حققت الفوز في آخر 19 مباراة نهائية في دوري أبطال أوروبا ضد منافسين من دوريات أخرى، وهي سلسلة تمتد إلى أكثر من 20 عاماً منذ عام 2001.
حققت الأندية الإسبانية الألقاب الـ 36 في القارة من خلال ستة أندية مختلفة، وريال مدريد هو الأكثر تتويجاً بـ 12 لقباً، يليه إشبيلية بثمانية، برشلونة سبعة، أتلتيكو مدريد ستة، فالنسيا لقبين، وفياريال لقب واحد. فيما وصلت ثلاثة أندية إسبانية أخرى إلى المباريات النهائيات للمسابقات الأوروبية في هذا الوقت أيضاً، وهي ديبورتيفو ألافيس، إسبانيول وأتلتيك بلباو، واكتفت بالوصافة.
ويتطلع ريال مدريد لزيادة الغلة عندما يخوض كأس السوبر الأوروبي الصيف الجاري، بمواجهة أتالانتا الإيطالي، وفي حال حصد «البلانكوس» اللقب ستكون المرة السادسة في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي بعدد مرات الفوز بهذه المسابقة أيضاً.

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