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الرياضة

على أنغام الجسمي وعيضة المنهالي.. «دبي تشدو بالأغاني» في «ليلة الوصل»

على أنغام الجسمي وعيضة المنهالي.. «دبي تشدو بالأغاني» في «ليلة الوصل»
3 يونيو 2024 13:45


معتصم عبدالله (دبي)

عاشت جماهير الوصل بطل ثنائية «الكأس الأغلى» و«درع دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023- 2024، «ليلة تاريخية» على «ملعب زعبيل» الذي أكتظ بمشجعي الإمبراطور في احتفالية حاشدة بالتتويج بدرع الدوري، في أعقاب نهاية مباراة «الأصفر» أمام ضيفه النصر 2-0 في مباراة «الديربي» ضمن الجولة 26 والأخيرة للدوري.
وحظيت احتفالية «الإمبراطور» بمشاركة استثنائية لملوك الطرب في الإمارات والخليج العربي، بعدما شدا الثنائي حسين الجسمي «سفير رياضة الإنجازات»، بأغنية «الوصل وصلنا» والتي كتب كلماتها الشاعر أحمد المري، ولحنها عادل فرحان، قبل أن يتبعها بأغنية قد التحدي (وصلاوي)، والتي أهداها لجماهير «الإمبراطور» وهي من ألحان سفير الألحان فايز السعيد وكلمات أحمد المري.
وشارك الفنان عيضة المنهالي «صوت الإمارات»، في احتفالية «ليلة الثنائية» بتقديم أغنية «لون الذهب وصلاوي»، والتي صاغ كلماتها محمد المر بالعبد، ولحنها فايز السعيد.
واستمتعت جماهير «الإمبراطور» خلال فقرات «الحفل الشيق»، بوصلات غنائية من بينها «ذهب دبي الوصل»، للفنان عبدالمجيد عبدالله، والتي كتب كلماتها الشاعر علي الخوار، ومن ألحان فايز السعيد، وأغنية بشت الفخامة للوصل للفنان ماجد المهندس من كلمات الشاعر حسان العبيدلي وإشراف فني وموسيقي لفايز السعيد، إضافة إلى أغنية «زعبيل تتمايل طرباً» من كلمات محمد المرزوقي، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، بمشاركة مجموعة «كورال الإمارات» في الأداء. 
وأهدت «الملكة» أحلام، جماهير الوصل وقيادة وإدارة النادي، أغنية خاصة بعنون «وصلاوي» من كلمات الشاعر سلطان مجلي، وألحان سلطان خليفة، وإشراف محمد الزرعوني، ويقول مطلع الأغنية «كثير أشياء تخلي القلب يتباها، وتاريخ الفخر يكتب ويقرآها، وأغلاها إذا أنا قلت وصلاوي».
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أبرز المشاركات الغنائية في «ليلة الوصل»
1
حسين الجسمي «الوصل وصلنا» 
كلمات: أحمد المري
ألحان: عادل فرحان
إشراف: هيثم الحمادي

2
أحلام «وصلاوي»
كلمات: سلطان مجلي
ألحان: سلطان خليفة
إشراف: محمد الزرعوني

3
عبدالمجيد عبدالله «ذهب دبي»
كلمات: علي الخوار
ألحان: فايز السعيد
إخراج: هيثم الحمادي

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4
عيضة المنهالي «لون الذهب وصلاوي»
كلمات: محمد المر بالعبد
ألحان: فايز السعيد
إخراج: هيثم الحمادي


ماجد المهندس «بشت الفخامة»
كلمات: حسان العبيدلي
إشراف فني وألحان: فايز السعيد
إخراج: هيثم الحمادي

6
حسين الجسمي «قدر التحدي وصلاوي»
كلمات: أحمد المري
ألحان: فايز السعيد
إخراج: هيثم الحمادي

7
المجموعة «زعبيل تتمايل طرباً»
كلمات: محمد المرزوقي
ألحان: فايز السعيد
إخراج: هيثم الحمادي

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