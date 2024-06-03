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الرياضة

56 شخصاً حاولوا اختراق الأمن في نهائي دوري أبطال أوروبا

56 شخصاً حاولوا اختراق الأمن في نهائي دوري أبطال أوروبا
3 يونيو 2024 14:30


لندن (د ب أ)
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنه تم توجيه تهمة اقتحام أرض ملعب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت السبت الماضي باستاد ويمبلي، لثلاثة أشخاص، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه تم توجيه تهمة دخول أرض الملعب خلال مباراة كرة القدم، إلى يفيني لوبنينكو 29 عاماً وديفيد كارنيكي 28 عاماً وصبي يبلغ 16 عاماً، وذلك في مخالفتهم المادة الرابعة من قانون كرة القدم لعام 2019.
ومن المقرر أن يمثل لوبنينكو الذي ليس له عنوان ثابت، أمام محكمة ويستمنستر، بينما سيمثل كارنيكي، وهو مقيم في جنوب شرق لندن، أمام ذات المحكمة في العاشر من يوليو المقبل، فيما سيمثل الشاب المراهق، الذي لا يمكن الإفصاح عن اسمه لأسباب قانونية، أمام محكمة هايبوري كورنر للشباب يوم 24 يونيو.
وذكرت الشرطة أن التحقيقات مستمرة مع شخصين آخرين تم القبض عليهما بسبب نفس الحادث. وفي المجمل ألقت الشرطة القبض على 56 شخصاً في نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، معظمهم كانت لمحاولاتهم خرق الأمن.

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