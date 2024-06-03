الشارقة يسيطر على بطولات اليد بـ 13 لقباً

رضا سليم (دبي)

سيطر الشارقة على بطولات كرة اليد في الموسم الحالي، بعدما فازت فرق النادي بـ 13 بطولة محلية من أصل 14، حيث كان فريق شباب الأهلي الفريق الوحيد الذي نجح في اقتناص بطولة من الشرقاوية بفوزه بكأس رئيس الدولة للرجال، بينما ذهبت جميع البطولات إلى قلعة الملك الشرقاوي على مستوى جميع المراحل.

وعلى مستوى الرجال، فاز الشارقة ببطولات الدوري العام للمرة الثامنة على التوالي والـ 18 في تاريخه، وكأس الاتحاد للمرة الأولى وكأس الإمارات للمرة السادسة والسوبر للمرة السادسة، بالإضافة للفوز بلقب خارجي كأس السوبر الإماراتي البحريني، ويرفع الملك رصيد بطولات الرجال إلى 46 بطولة في تاريخه بملاعب اليد منها 18 دوري و10 بطولات كأس رئيس الدولة و6 كأس سوبر و3 بطولات كأس نائب رئيس الدولة وبطولة واحدة لكأس الاتحاد ثم الفوز بالسوبر الإماراتي البحريني مرتين.

وفي فئة الشباب، فاز الشارقة ببطولة الدوري بالعلامة الكاملة للمرة السابعة على التوالي والثامنة عشرة في تاريخ النادي، وكأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخ النادي، وكأس الإمارات، للمرة الثالثة عشرة، وعلى مستوى الناشئين، فاز بلقب الدوري بالعلامة الكاملة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخ النادي، ثم كأس الإمارات، للمرة الثالثة على التوالي والـ 17 في تاريخه، وفي مسابقات الأشبال، فاز الشارقة «أ» بالدوري للمرة الرابعة على التوالي، والحادية عشرة في تاريخ النادي بالعلامة الكاملة، وكأس الإمارات.

وشهدت فئة الصغار، فوز الشارقة «أ» بلقب الدوري بالعلامة الكاملة، للمرة الخامسة على التوالي، والسادسة في تاريخ النادي، فيما شهد نهائي كأس الإمارات مواجهة بين الشارقة «أ» و«ب»، وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها فريقان من نادي الشارقة في نهائي بطولة حيث كانت المرة الأولى في فئة الناشئين، موسم 2009-2010، والمعروف أن نادي الشارقة يشارك بفريقين في المراحل السنية للناشئين والأشبال والصغار.