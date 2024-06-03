دي ليخت: لدينا فرصة الفوز والخسارة أمام أي فريق!!



نوردهورن (د ب أ)

يثق ماتيس دي ليخت، لاعب فريق بايرن ميونيخ، من أنه سيحصل على مركز في التشكيل الأساسي للمنتخب الهولندي في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو. وقال دي ليخت للبوابة الإخبارية الهولندية «إن يو. إن أل.»: «أعتقد أن فرص مشاركتي كأساسي مع المنتخب الهولندي تصبح جيدة للغاية عندما تلعب كثيراً لبايرن ميونيخ. خاصة في دوري أبطال أوروبا أظهرت ما يمكنني فعله، وما يمكن أن أقدمه للفريق».

ولعب دي ليخت 22 مباراة في الدوري الألماني وست مباريات في دوري أبطال أوروبا، ولكنه غاب لعدة مرات بسبب الإصابة. وحالياً يتواجد مع المنتخب الهولندي الذي يستعد للمشاركة في البطولة، ويشعر أنه جاهز للعب.

وعن توقعاته للبطولة، قال دي ليخت:«أعتقد أن لدينا فرصة للفوز على أي فريق، ولكن يمكننا أن نخسر أيضاً أمام أي فريق. يجب أن نتأكد من أن المنتخبات الأخرى تفكر في أنها لا ترغب في مواجهة المنتخب الهولندي».

وأضاف دي ليخت، الذي سيخوض ثالث بطولة كبرى مع المنتخب الهولندي: «لدينا العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الكبرى». ويبدأ المنتخب الهولندي مبارياته في يورو 2024 بمواجهة منتخب بولندا يوم 16 يونيو. حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا والنمسا».