ميلان يُدشن أكاديميته في دبي

رضا سليم (دبي)

كشف نادي أيه سي ميلان، عن أكاديميته الجديدة في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية «بول بيست»، لينضم النادي الإيطالي العريق إلى قائمة الأندية العالمية الكبرى التي تمتلك أكاديميات خاصة في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي أيه سي ميلان، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله البرازيلي سيرجينيو، نجم ميلان وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومايكل أوتلي المدير التجاري الأول للنادي، وحسن علم الدين، المدير العام لأكاديمية بول بيست، كما حضر المؤتمر جريتا نارديسكي المدير الإقليمي للنادي.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «المجلس يعمل مع مختلف الأطراف لتحقيق استراتيجية اكتشاف وتطوير واستقطاب المواهب الرياضية التي تنسجم مع استراتيجية حكومة دبي لاستقطاب المواهب في جميع المجالات، وأكاديمية ميلان في دبي، ستكون إضافة كبيرة لقطاع أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات عموما ودبي، خصوصاً، الذي يضم أكاديميات لأندية عالمية شهيرة من بينها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر سيتي من إنجلترا واياكس الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني وغيرها الكثير، التي تعمل جميعاً من أجل اتاحة الفرصة لجميع الناشئين لممارسة كرة القدم واكتشاف الموهوبين وتطويرهم، وكذلك استقطاب الموهوبين».

وأضاف: «نتطلع مشاركة أكاديمية ميلان في المنافسات السنوية العديدة التي تقام في دبي وكذلك في المنافسات الدولية وتقديم الأداء الجميل، الذي يترجم اسم وشعار النادي، الحائز على مختلف البطولات الإيطالية والأوروبية والعالمية».

وأكد جورجيو فورلاني أن ميلان سيعمل من خلال الأكاديمية على نقل جمال كرة القدم وعراقتها والإرث الكبير الذي يمثله النادي، الذي يحتفل هذا العام بـ 125 عاماً على تأسيسه، إلى المواهب الكروية في دبي من مختلف الجنسيات.

وأضاف: «يعد إنشاء أكاديمية جديدة في دبي إنجازاً هاماً في استراتيجية التوسع العالمي للنادي، وسبق افتتاح كازا ميلان دبي، مقر إيه سي ميلان الجديد في الشرق الأوسط، في نوفمبر الماضي، وسابقاً من خلال الشراكة مع إكسبو 2020، وميلان متواجد بالفعل في المنطقة من خلال أقدم أكاديمية تم افتتاحها قبل 15 عاماً في الكويت والتي استضافت أكثر من 5000 طفل، ونسعى جاهدين إلى استغلال خبراتنا وتجاربنا للمساهمة في خلق ثقافة رياضية صحية ومتميزة تعكس مبادئ ميلان العالمية».