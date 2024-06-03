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الرياضة

«منتخب ألعاب القوى للناشئين» يشارك في البطولة العربية بالسعودية

«منتخب ألعاب القوى للناشئين» يشارك في البطولة العربية بالسعودية
3 يونيو 2024 18:32

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة منتخب الناشئين في البطولة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية سبتمبر المقبل، وقرر لهذا الغرض إقامة معسكر إعداد خارجي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري يتم التنسيق بشأن الدولة المستضيفة له.
وأكد علي حسن غزوان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية نجاح الخطة التي اعتمدها المجلس برئاسة اللواء الدكتور محمد المر منذ نحو 3 سنوات لبناء عناصر قادرة على التنافسية الخارجية، والاهتمام بالقاعدة السنية بوجود مواهب مميزة من مواليد 2008، و2009، و2010، يمثلون مستقبل اللعبة.
وقال:«شهدت بطولة الإمارات لألعاب القوى في ختام الموسم الحالي تحطيم بعض الأرقام القياسية، ونجح اللاعب محمد عادل العلي من نادي النصر بكسر رقم الدولة في مسابقة إطاحة المطرقة لفئة الأشبال «43.44» بتحقيق رقم جديد 50.33 متر فيما نجحت إليازيا طارق لاعبة المنتخب الوطني بكسر رقم الدولة في مسابقة الرمح فئة الأشبال والناشئات «27.17» متر، بتحقيق رقم جديد بلغ «32.70 متر».

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