«الملك».. موسم خامس آسيوي



سلطان آل علي (دبي)

انتصر نادي الشارقة على الوحدة بنتيجة 3-2 في ختام الدوري بالمواجهة الحاسمة التي تحدد المتأهل إلى أول نسخة من دوري أبطال آسيا 2 بالموسم القادم، ليكون التأهل الشرقاوي هو الحسنة الإيجابية الأكبر في موسم الملك وعشاقه.

وكان التأهل محصوراً بين الوحدة والشارقة المتنافسين على المركز الرابع، وأدى انتصار الشارقة إلى تساويه في النقاط مع الوحدة برصيد 42 نقطة، ولكن تفوق الملك بالمواجهات المباشرة على حساب العنابي وضمن المركز الرابع المؤهل إلى أبطال آسيا 2.

وبهذا التأهل سيحضر الشارقة على المستوى القاري الآسيوي للموسم الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مستمرة لأندية الإمارات في البطولات الآسيوية، حيث شارك الملك في كل نسخ دوري أبطال آسيا الأربع الأخيرة في 2020 و2021 و2022 و2023/2024، وكانت أفضل نتائجه دور الـ16 والخروج أمام الوحدة في 2021.

وسيشارك للموسم الخامس آسيوياً وهذه المرة مع البطولة الجديدة دوري أبطال آسيا 2، وعلى مدى التاريخ، فإنّ هناك ناديين إماراتيين فقط يملكان سلسلةً أطول من الشارقة على المستوى الآسيوي، الأول هو العين بسلسلة 8 مواسم متتالية بين 2013 و2020 حقق خلالها وصافة اللقب في 2016 ونصف النهائي في 2014 وربع النهائي في 2017، والثاني هو نادي الجزيرة بحضوره في 6 نسخ متتالية لدوري أبطال آسيا بين 2009 و2014 وكان أفضل نتائجه الوصول إلى دور الـ16 مرتين.

ويشارك الشارقة بصفة مباشرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 الذي تأكدت فيه مشاركة أندية التعاون السعودي والوكرة القطري وناساف الأوزبكي والحسين إربد الأردني والخالدية البحريني واستقلال دوشنبه الطاجيكي وموهن باغان الهندي وثالث الدوري الإيراني، إضافةً إلى الخاسرين من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، والمتأهلين عبر ملحق البطولة نفسها. وبذلك يدون الشارقة التاريخ كأول ناد إماراتي يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 بنسختها الأولى.