«دبي البحري» يكرم إدارة الدفاع المدني وفريق دولفين

دبي (الاتحاد)

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادراته التكريمية لشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي اسهمت في إنجاح فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة الذي أسدل الستار على أحداثه الشهر الماضي.

واحتفى النادي في مقره في الميناء السياحي بممثلي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال لقائه بوفد الادارة العامة للدفاع المدني بدبي، على الإشادة بالجهد الكبير والتعاون المثمر الذي ظهر في فعاليات الموسم.

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي بتقديم درع تكريمي للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تسلمه ملازم أول أنور عبدالله محمد آل علي رئيس قسم الإطفاء، والإنقاذ البحري، بحضور مديري الوحدات الإدارية في النادي وأعضاء فريق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري وفريق دولفين للإطفاء البحري.