الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي البحري» يكرم إدارة الدفاع المدني وفريق دولفين

«دبي البحري» يكرم إدارة الدفاع المدني وفريق دولفين
3 يونيو 2024 19:01

دبي (الاتحاد)
أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادراته التكريمية لشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي اسهمت في إنجاح فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة الذي أسدل الستار على أحداثه الشهر الماضي.
واحتفى النادي في مقره في الميناء السياحي بممثلي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال لقائه بوفد الادارة العامة للدفاع المدني بدبي، على الإشادة بالجهد الكبير والتعاون المثمر الذي ظهر في فعاليات الموسم.
وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي بتقديم درع تكريمي للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تسلمه ملازم أول أنور عبدالله محمد آل علي رئيس قسم الإطفاء، والإنقاذ البحري، بحضور مديري الوحدات الإدارية في النادي وأعضاء فريق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري وفريق دولفين للإطفاء البحري.

أخبار ذات صلة
سباق غناضة للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق 8 يونيو
«دبي البحري» يعتمد خريطة مسابقات الموسم الجديد
دبي البحري
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
سباق القفال
آخر الأخبار
منصور بن زايد يشهد تخريج منتسبي «برنامج صناع محتوى الخطاب الشرعي»
علوم الدار
منصور بن زايد يشهد تخريج منتسبي «برنامج صناع محتوى الخطاب الشرعي»
اليوم 17:32
طاقم في قمرة قيادة طائرة عسكرية تابعة للناتو
الأخبار العالمية
انطلاق تدريبات جوية عسكرية لقوات الناتو في ألمانيا
اليوم 19:39
ماريسكا يقود طموحات تشيلسي في الموسم الجديد
الرياضة
ماريسكا يقود طموحات تشيلسي في الموسم الجديد
اليوم 19:29
شعار كوب28
علوم الدار
إطلاق مجموعة دعم لتطبيق "إعلان كوب28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"
اليوم 19:07
«الريشة الطائرة» يشارك في بطولة غرب آسيا 7 أكتوبر
الرياضة
«الريشة الطائرة» يشارك في بطولة غرب آسيا 7 أكتوبر
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©