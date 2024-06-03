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الرياضة

ماريسكا يقود طموحات تشيلسي في الموسم الجديد

ماريسكا يقود طموحات تشيلسي في الموسم الجديد
3 يونيو 2024 19:29

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي تشيلسي تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديراً فنياً للفريق، خلفاً للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو وذكر تشيلسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن المدرب الإيطالي سيبدأ عمله في الأول من يوليو المقبل، بعقد لمدة خمسة أعوام، مع إمكانية التمديد لعام آخر.
وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، مديرا الرياضة بالنادي في تصريحات للموقع الرسمي: «نحن سعداء بقدوم إنزو إلى تشيلسي، لقد قدم نفسه كمدرب ممتاز، وأكد قدرته على تحقيق نتائج مميزة بأسلوب رائع».
من جانبه، قال ماريسكا: «الانضمام إلى تشيلسي، وهو واحد من أكبر الأندية في العالم، حلم لأي مدرب، وذلك سبب حماسي لتلك الفرصة، أتطلع للعمل مع مجموعة مميزة من اللاعبين الموهوبين بالإضافة إلى الجهاز الفني من أجل تطوير الفريق ومواصلة النجاح الذي يجعل الجماهير فخورين بنا».
وكان ماريسكا نجح في الصعود بفريق ليستر سيتي للدوري الإنجليزي، بعد موسم من الغياب، كما أنه كان مساعداً للإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، وسبق له كلاعب أن توج بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني عامي 2006 و2007، كما لعب في صفوف يوفنتوس وبارما وعدد من الأندية الإيطالية.

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