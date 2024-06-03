كلباء بطلاً لـ «دوري المحترفين تحت 21» للمرة الأولى



معتصم عبدالله (دبي)

بالتزامن مع اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تغيير اسم «نادي اتحاد كلباء» إلى «نادي كلباء الرياضي الثقافي»، واعتماد سموه، الشعار الجديد للنادي، توج «النمور» بطلاً لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» لموسم 2023- 2024، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ونجح كلباء في اقتناص اللقب الثمين بفوزه العريض على حساب ضيفه خورفكان «قبل الأخير» بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد كلباء، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، والتي شهدت تعثر منافسه الشارقة بالخسارة أمام مضيفه الوحدة 0-1، وفوز العين على الجزيرة 1-0، ولم يجد «النمور» صعوبات كبيرة في التغلب على ضيفه «النسور» 5-1، بفضل أهداف نيجيل بينجامين في الدقيقة 1، زكريا محمد 12، أحمد عامر 26، الدور بارا 79، ياسر البلوشي 83، فيما سجل عيسى اللوغاني هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 53.

ورفع كلباء رصيده إلى 53 ليقتنص «درع الدوري»، مستفيداً من تعثر الشارقة بالخسارة أمام مضيفه الوحدة 0-1 حمل توقيع عدي الحربي في الدقيقة 52، ليبقى «الملك» برصيد 51 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث، مقابل 52 نقطة للعين الثالث بفوزه على الجزيرة «الرابع» بنتيجة 1-0 ليبقى الأخير برصيد 50 نقطة.

وأضحى كلباء سابع الأندية المتوجة بلقب «دوري المحترفين تحت 21»، إلى جانب العين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في 7 مواسم آخرها في 2018- 2019، وشباب الأهلي المتوج بالدرع في المواسم الثلاث الأخيرة 2020- 2021، 2021- 2022، 2022- 2023 على التوالي، والجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015- 2016، والوحدة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.