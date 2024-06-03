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الرياضة

بالصور.. شاهد تجمع منتخبنا الوطني في دبي قبل المغادرة للدمام

بالصور.. شاهد تجمع منتخبنا الوطني في دبي قبل المغادرة للدمام
3 يونيو 2024 23:18
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    دبي (الاتحاد)
    تُغادر مساء يوم غد الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة منتخب نيبال يوم الخميس المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة التي يتصدرها الأبيض بالعلامة الكاملة.
    وكان الأبيض بدأ تجمعه اليوم في دبي، وأدى حصة تدريبية على ملعب نادي ضباط الشرطة تحت إشراف البرتغالي باولو بينتو وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص بينتو على التحدث مع اللاعبين قبل المران وتوجيه الشكر لهم على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طوال الموسم في مختلف المشاركات، سواء مع المنتخب الوطني أو مع أنديتهم، كما هنأ مدرب المنتخب لاعبي فريق العين بمناسبة تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا ولاعبي الوصل بمناسبة تحقيق لقبي بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، ولاعبي الوحدة بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وشباب الأهلي بدرع السوبر الإماراتي القطري، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في البطولات المقبلة. 

 

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