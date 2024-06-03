الثلاثاء 4 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات تدعم النازحين أصحاب الهمم في غزة
الحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثي بحق المختطفين
شكوك متزايدة حول التوصل إلى هدنة بغزة
أزمة سياسية تواجه «العمال» قبل أسابيع من الانتخابات البريطانية
وزير الداخلية والرياضة والاندماج البافاري لـ«الاتحاد»: الإمارات تنتهج استراتيجية مبتكرة في نشر التسامح
الموت يهدد حياة 3500 طفل في غزة
تونس.. «الإخوان» تحاول إفساد الانتخابات الرئاسية
رئيس مجلس الشورى الإيراني يترشَّح للانتخابات الرئاسية
خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الاعتراف بدولة فلسطينية
التهجير القسري يدفع مليون شخص للفرار من رفح
الأمم المتحدة: ضرورة الدفع بالعملية السياسية في ليبيا
رئيس كازاخستان: غزة على أعتاب مأساة إنسانية
الإمارات تفوز باستضافة «ألعاب المستقبل 2025»
آمنة الهاملي.. تتفنن في تزيين الكيك
منحة لصناع السينما المواطنين
تحذيرات من الإفراط في المكملات الغذائية
شيري عادل.. تكشف «أصل الحكاية»
«لا نينيا».. هل تصلح ما أفسدته «إل نينيو»؟
الإمارات.. ريادة عالمية في مكافحة التصحر
انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب 15 يوليو
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة
بالصور.. شاهد تجمع منتخبنا الوطني في دبي قبل المغادرة للدمام
بالصور.. شاهد تجمع منتخبنا الوطني في دبي قبل المغادرة للدمام
3 يونيو 2024 23:18
دبي (الاتحاد)
تُغادر مساء يوم غد الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة منتخب نيبال يوم الخميس المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة التي يتصدرها الأبيض بالعلامة الكاملة.
وكان الأبيض بدأ تجمعه اليوم في دبي، وأدى حصة تدريبية على ملعب نادي ضباط الشرطة تحت إشراف البرتغالي باولو بينتو وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص بينتو على التحدث مع اللاعبين قبل المران وتوجيه الشكر لهم على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طوال الموسم في مختلف المشاركات، سواء مع المنتخب الوطني أو مع أنديتهم، كما هنأ مدرب المنتخب لاعبي فريق العين بمناسبة تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا ولاعبي الوصل بمناسبة تحقيق لقبي بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، ولاعبي الوحدة بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وشباب الأهلي بدرع السوبر الإماراتي القطري، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في البطولات المقبلة.
أخبار ذات صلة
«الأبيض» يغادر إلى الدمام لمواجهة نيبال
«الأبيض» يبدأ تحضيراته لمواجهة نيبال
المنتخب الوطني
منتخبنا الوطني
منتخب الإمارات
المنتخب الإماراتي
تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس آسيا
الأكثر قراءة
علوم الدار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو
31 مايو 2024
الترفيه
شيخة الجابري تكتب: من خوّلهم بالوصاية علينا
3 يونيو 2024
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيها للسائقين
2 يونيو 2024
آخر الأخبار
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ترفع منسوب نهر الدانوب إلى مستوى الفيضان في النمسا
اليوم 15:06
الرياضة
«العين للشطرنج» ينظم فعاليات رياضية في 22 مدرسة
اليوم 15:00
علوم الدار
مطار زايد الدولي يعرض "رحلة سعيدة" و"قابلت رحالاً من أرض الكنوز" لليازية بنت نهيان
اليوم 14:56
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تناقش دور المرأة
اليوم 14:47
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©