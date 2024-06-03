خالد عيسى: «الآسيوية» فاتحة خير للكرة الإماراتية

سلامة المهيري (أبوظبي)

أحد أساطير نادي العين، كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي، ويعتبر أحد أبطال النجمة الثانية التي زينت شعار الزعيم العيناوي، وأحد الأعمدة الرئيسية في إعادة اللقب الغائب منذ زمن طويل إلى استاد هزاع بن زايد، فكان قوياً في حضوره، متميزاً في أدائه، ليكتب مع زملائه أجمل نهاية للحكاية الآسيوية لتتلون آسيا بالبنفسجي، ويتم اختياره سفيراً لمؤسسة الحلم الآسيوي.

خالد عيسى حارس مرمى «الزعيم»، في لقاء خاص مع مركز الاتحاد للأخبار، وجه التهنئة للجمهور الإماراتي وجمهور نادي العين على الإنجاز التاريخي الذي طال غيابه لمدة واحد وعشرين عاماً، مؤكداً على اللحظات والتفاصيل المميزة للفريق في البطولة، وسعادته الغامرة بتغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي هنأ فيها الزعيم بالتتويج، متمنياً مواصلة رسم الفرحة على الجمهور الإماراتي.

كما عبر خالد عيسى عن فخره بكونه أحد الأسماء التي حققت الإنجاز الذي يحسب للكرة الإماراتية والذي يعد بالنسبة له اللقب الأهم والأغلى في مسيرته على الرغم من صعوده على منصات التتويج مع الزعيم في أكثر من مناسبة.

واستحضر عيسى الفترة الصعبة التي مرت بها كرة القدم الإماراتية منذ عام 2014 وحتى 2024، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للرياضة حتى تمكن النادي من رد الجميل بأفضل طريقة ممكنة وحصد الكأس الآسيوية، متمنياً أن يكون إنجاز فريقه محطة انطلاق للأندية الإماراتية لرفع سقف الطموحات والحضور بقوة على الساحة القارية.

واستحضر «جبل حفيت» كذلك حواراً دار بينه وعبدالله علي، مشرف الفريق بعد مباراة الذهاب أمام النصر السعودي، وشعوره بأن الفريق سيصل بعيداً في البطولة على الرغم من المسار الصعب للزعيم الذي اصطدم بأندية قوية في مشواره إلى النهائي، كان أبرزها الهلال السعودي، حيث رأى الرغبة في عيون الكتيبة العيناوية، وترابط اللاعبين خلال التسعين دقيقة أمام الفريق السعودي المدجج بالنجوم، وقبلها كان الموعد مع النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث رفع الفريق راية التحدي، على الرغم من تذبذب مستوى الفريق محلياً، وقال: اللعب ضد رونالدو متعة تستلزم التحضير بنسبة 200%.

واضاف: «لاعب كرة القدم إذا أراد معرفة مستواه، فيجب عليه الظهور في المباريات الكبيرة»، وهو ما ترجمه خالد عيسى في أرض الملعب بحضوره المتميز في المناسبات الكبرى.

وأثنى على قائد الفريق بندر الأحبابي، حيث يعتبر اللاعبان من الحرس القديم للفريق، مؤكداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما في توجيه اللاعبين الأصغر سناً في الفريق، وخلقهما جواً أُسرياً بين اللاعبين، وهو ما ينعكس إيجاباً على أرضية الملعب.

ووجه خالد عيسى الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة على ثقتهما بمنحه لقب سفير الحلم الآسيوي، معتبراً هذه الثقة شهادة يعتز بها، وعبر خالد عن استعداده لأن يكون على الموعد وعلى قدر الثقة، وأن يصبح خير ممثل للإمارات، كونها مسؤولية كبيرة إلا أنها شرف لأي لاعب يُمثل الإمارات المعروفة بالعمل الخيري والعطاء الإنساني.

كما تطرق خالد عيسى إلى النهج والعقلية العيناوية، وأن الزعيم لم ولن يكون أبداً هدفه المشاركة فقط، فإن حضر العين في أي بطولة فالهدف دائماً الصعود على منصات التتويج سواء كان محلياً أو قارياً.



«إذا أردت فأنا ند لك»

تحدث خالد عيسى عن مباراتي العين أمام النصر والهلال السعوديين واللتين كان التحدي فيهما كبيراً، فقال: «المباراتان بالنسبة لي كانتا عبارة عن إثبات شخصية»، وهو ما نجح فيه الزعيم وأثبت علو كعبه متجاوزاً منافسه ليحجز تذكرته إلى نصف النهائي في مباراة النصر، وهناك تفاصيل وجزئيات كبيرة لعبت دوراً كبيراً حتى قبل ضربة البداية، وهو ما حوله الزعيم إلى حافز لإكمال مسيرته في البطولة، وبالرغم من عدم حصوله على الفرصة لمواجهة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، إلا أن القدر شاء أن يتواجها في البطولة الآسيوية، وهو ما استغله خالد عيسى ليبدع أمام أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وقال: «رسالتك تستطيع أن توصلها خلال 90 دقيقة إلى العالم وإلى اللاعب الأوروبي، إذا أردت فأنا ند لك».



كريسبو إيجابي ومحفز

أشاد خالد عيسى بمهندس النجمة الثانية وقائد الفرقة الفنية العيناوية هيرنان كيرسبو، مشيداً بما قدمه في مسيرته كلاعب، وقال: ما يميز كريسبو عن بعض المدربين الذين مروا على العين، أن المدرب الأرجنتيني إيجابي ومحفز، ولديه القدرة على إخراج طاقة اللاعبين كاملة طوال التسعين دقيقة، وسلط خالد الضوء على العمل الكبير الذي يقوم به كريسبو مع طاقمه الفني خلف الكواليس والذي لا يراه الجمهور، معتبراً أن التتويج بالبطولة الآسيوية يعتبر مكافأة على المجهود الذي بذله لصالح النادي، مؤكداً أن نسخة دوري أبطال آسيا 2023-2024 هي أقوى وأصعب نسخة منذ أن تأسست البطولة.



احتفالية

بمناسبة تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا، يحتفي «مركز الاتحاد للأخبار» بإنجاز العين، عبر سلسلة من الحوارات مع نجوم الفريق بدأت بخالد عيسى، حارس الفريق والذي زار مقر المركز، وسط ترحيب واستقبال من الصحافين والإعلاميين، بحضور الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، ومحمد البادع، رئيس القسم الرياضي.

من جانبه، أعرب الكعبي عن امتنانه بزيارة عيسى، مؤكداً أن الحارس الكبير لعب دوراً بارزاً في تحقيق هذا الإنجاز، كما شدد على أن ما حققه العين يفتح الطريق أمام الكرة الإماراتية لمزيد من التألق، ويفتح شهية بقية الأندية للتواجد فوق منصات التتويج في السنوات المقبلة بعدما شعر الجميع بحجم وفرحة الإنجاز العيناوي.