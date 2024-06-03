كانتر ينجح بـ«المحاولة 142» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حقق الإنجليزي لوري كانتر أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، عقب فوزه في البطولة الأوروبية المفتوحة التي اختتمت أمس الأول، في مدينة هامبورج الألمانية.

ولم يحالف الحظ اللاعب الإنجليزي في 141 بطولة سابقة خاضها في جولة دي بي ورلد، حتى جاء الموعد في البطولة رقم 142، إذ اختتم مشواره في البطولة الأوروبية المفتوحة بالمركز الأول برصيد 13 ضربة تحت المعدل ليرفع الكأس الذي طال انتظاره.

وبفضل هذا الفوز تقدم كانتر 18 خطوة في ترتيب التصنيف العالمي «السباق إلى دبي» من رولكس، ليصبح بالمركز الثامن بإجمالي نقاط 1.073 هذا الموسم.

واستفاد الجنوب أفريقي ثريستون لورانس من حصوله على المركز الثاني في البطولة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 4 خطوات، ويصبح بالمركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، برصيد 1.064 نقطة.

فيما كان النمساوي بيرند فيسبيرجر الذي شارك لورانس المركز الثاني بذات الرصيد 11 ضربة تحت المعدل، صاحب أكبر تقدم على ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، هذا الأسبوع، بانتقاله 43 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 33 برصيد 536 نقطة.

ويشهد الموسم الحالي للجولة التي تقام برعاية دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية»، وتطوف باسم الإمارات ممثلة بـ «السباق إلى دبي»، إقامة 44 بطولة في 24 دولة مختلفة، على أن يكون ختام الموسم بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.