الثلاثاء 4 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يودع «الأسطورة مبخوت»

الجزيرة يودع «الأسطورة مبخوت»
4 يونيو 2024 01:04

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
خالد عيسى: «الآسيوية» فاتحة خير للكرة الإماراتية
حاكم الشارقة: ملعبان على قمم الجبال لـ«كلباء» و«خورفكان»

ودع الجزيرة، أسطورة الفريق، النجم علي مبخوت، بأجواء دافئة ومميزة للغاية، قبل وخلال مواجهة العين، التي تفوق فيها «فخر أبوظبي» 2-1، ليلة أمس على استاد محمد بن زايد في نهاية مشواره في دوري أدنوك للمحترفين.
ورفعت الجماهير «تيفو» بشعار «التاريخ لا ينسى العظماء»، إلى جانب رسائل الشكر واللافتات المختلفة التي قامت الجماهير برفعها تقديراً لعطاء السنوات الطويلة.
واصطف فريقا الجزيرة والعين لتحية علي مبخوت خلال دخوله أرضية الملعب، وبعد تكريمه من قبل جمال النعيمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، قام علي خصيف بمبادرة طيبة، بعدما أصر منح شارة القيادة إلى مبخوت في المباراة الأخيرة، التي يظهر فيها بقميص الفريق.
ويعتبر علي مبخوت من أبناء النادي الذين تفتخر أكاديمية الجزيرة بإنجابهم، وهو الذي وصل الفريق الأول واستمر بالعطاء 16 موسماً متتالياً من دون انقطاع، وأصبح الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، برصيد 218 هدفاً، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفاً.
وحقق مبخوت 8 ألقاب رئيسية مع الجزيرة، بالفوز بلقب الدوري 3 مرات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي مرة واحدة، وكأس السوبر الإماراتي مرة واحدة، إلى جانب المشاركة والتسجيل في منافسات كأس العالم للأندية.
وهو الذي توج هدافاً للدوري مرتين، وهداف كأس الخليج مرتين أيضاً، وهداف كأس آسيا في عام 2015، وهو صاحب أسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية.
وحاول علي مبخوت أن يسجل في ليلة الوداع، إلا أن راية الحكم حرمته من التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يقدم التمريرة التي جاء منها هدف فريقه الأول، ثم غادر في الدقيقة الأخيرة وسط تصفيق الجماهير خلال عملية استبداله.
وأكد جريجوري، مدرب الجزيرة، أنه يثق بقدرة الفريق على تقديم موسم أفضل في العام المقبل، وقال: «بالتأكيد سيظهر الجزيرة بشكل إيجابي أكثر عن هذا الموسم، سعينا لإنهاء الموسم الحالي بتحقيق الفوز ونجحنا في ذلك».
واعترف المدرب، أنه تفاجأ برحيل مبخوت عن صفوف الفريق، وقال: «لا أعلم خلفيات القرار، ويجب أن نحترم القرار، وسعيد بأننا احتفلنا في آخر مباراة لأحد أساطير النادي علي مبخوت، كان هذا مهماً بالنسبة للاعبين ولجميع أعضاء الفريق».

الجزيرة
علي مبخوت
دوري أدنوك للمحترفين
العين
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات أسهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم النازحين أصحاب الهمم في غزة
4 يونيو 2024
أحد اليمنيين المفرج عنهم من سجون الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثي بحق المختطفين
4 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
شكوك متزايدة حول التوصل إلى هدنة بغزة
4 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب «العمال» البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
أزمة سياسية تواجه «العمال» قبل أسابيع من الانتخابات البريطانية
4 يونيو 2024
يواخيم هيرمان
علوم الدار
وزير الداخلية والرياضة والاندماج البافاري لـ«الاتحاد»: الإمارات تنتهج استراتيجية مبتكرة في نشر التسامح
4 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©