الجزيرة يودع «الأسطورة مبخوت»

مراد المصري (أبوظبي)

ودع الجزيرة، أسطورة الفريق، النجم علي مبخوت، بأجواء دافئة ومميزة للغاية، قبل وخلال مواجهة العين، التي تفوق فيها «فخر أبوظبي» 2-1، ليلة أمس على استاد محمد بن زايد في نهاية مشواره في دوري أدنوك للمحترفين.

ورفعت الجماهير «تيفو» بشعار «التاريخ لا ينسى العظماء»، إلى جانب رسائل الشكر واللافتات المختلفة التي قامت الجماهير برفعها تقديراً لعطاء السنوات الطويلة.

واصطف فريقا الجزيرة والعين لتحية علي مبخوت خلال دخوله أرضية الملعب، وبعد تكريمه من قبل جمال النعيمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، قام علي خصيف بمبادرة طيبة، بعدما أصر منح شارة القيادة إلى مبخوت في المباراة الأخيرة، التي يظهر فيها بقميص الفريق.

ويعتبر علي مبخوت من أبناء النادي الذين تفتخر أكاديمية الجزيرة بإنجابهم، وهو الذي وصل الفريق الأول واستمر بالعطاء 16 موسماً متتالياً من دون انقطاع، وأصبح الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، برصيد 218 هدفاً، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفاً.

وحقق مبخوت 8 ألقاب رئيسية مع الجزيرة، بالفوز بلقب الدوري 3 مرات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي مرة واحدة، وكأس السوبر الإماراتي مرة واحدة، إلى جانب المشاركة والتسجيل في منافسات كأس العالم للأندية.

وهو الذي توج هدافاً للدوري مرتين، وهداف كأس الخليج مرتين أيضاً، وهداف كأس آسيا في عام 2015، وهو صاحب أسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية.

وحاول علي مبخوت أن يسجل في ليلة الوداع، إلا أن راية الحكم حرمته من التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يقدم التمريرة التي جاء منها هدف فريقه الأول، ثم غادر في الدقيقة الأخيرة وسط تصفيق الجماهير خلال عملية استبداله.

وأكد جريجوري، مدرب الجزيرة، أنه يثق بقدرة الفريق على تقديم موسم أفضل في العام المقبل، وقال: «بالتأكيد سيظهر الجزيرة بشكل إيجابي أكثر عن هذا الموسم، سعينا لإنهاء الموسم الحالي بتحقيق الفوز ونجحنا في ذلك».

واعترف المدرب، أنه تفاجأ برحيل مبخوت عن صفوف الفريق، وقال: «لا أعلم خلفيات القرار، ويجب أن نحترم القرار، وسعيد بأننا احتفلنا في آخر مباراة لأحد أساطير النادي علي مبخوت، كان هذا مهماً بالنسبة للاعبين ولجميع أعضاء الفريق».