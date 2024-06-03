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الرياضة

5 مشاهد «مؤثرة» في ختام الدوري

5 مشاهد «مؤثرة» في ختام الدوري
4 يونيو 2024 01:04

رضا سليم (دبي) 

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«الإمبراطور».. «احتفالية تاريخية» على أنغام «الثنائية»

شهدت الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، 5 مشاهد مؤثرة ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير في مقدمتها تتويج الوصل بدرع الدوري للمرة الثامنة في تاريخه بعد غياب 17 عاماً، واحتفالية جماهير الإمبراطور باستاد زعبيل، في مشهد رائع، انتظرته الجماهير طويلاً.
كما شهدت الجولة الأخيرة لقطات مؤثرة في مقدمتها وداع الأسطورة إسماعيل مطر، حيث أقامت له إدارة نادي الوحدة احتفالية وداع ووجه رسائل مؤثرة بالدموع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان لها رد فعل كبير لجماهير أصحاب السعادة، التي رفعت في المدرجات لافتة «أسطورة بلد»، تصدر هاشتاق #شكراً_الأسطورة_إسماعيل_مطر «تريند» الإمارات عبر إكس. وجاء المشهد الثالث في وداع علي مبخوت، بعدما أعلنت إدارة نادي الجزيرة عن انتهاء عقده مع النادي، وينفرد مبخوت بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الإماراتي، بتسجيله 85 هدفاً في 114 مباراة دولية، كما يتصدر الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، بتسجيله 218 هدفاً في 298 مباراة مع الجزيرة، وكان الوداع يليق بتاريخ نجم كبير بعدما رفعت جماهير فخر أبوظبي لافتة «التاريخ لا ينسى العظماء».
وأسهم مبخوت في فوز الجزيرة ببطولة دوري المحترفين في ثلاثة مواسم 2010-2011 و2016-2017 و2020-2021، كما حصل مع «فخر أبوظبي» على لقب كأس رئيس الدولة في ثلاثة مواسم، هي 2010-2011 و2011-2012 و2015-2016، وكأس المحترفين في موسم 2009-2010، وكأس السوبر للمحترفين في 2021-2022، ونال لقب هداف الدوري في موسمي 2016-2017 و2020-2021، ولقب هداف كأس الخليج في عامي 2014 و2019، وهداف كأس آسيا 2015، وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس آسيا، في نسختي 2015 و2019.
وكان المشهد الأخير في هبوط فريق الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى، والذي ضم الرسام الإسباني أندريس إنييستا بطل كأس العالم 2010 ومواطنه باكو ألكاسير وكان تواجد إنييستا سبباً في انتشار خبر هبوط الفريق على المواقع العالمية تحت عنوان «هبوط فريق إنييستا» و«فريق الرسام إنييستا يودع دوري المحترفين»، كما انشغلت المواقع بموقف النجم الإسباني من الاعتزال، وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن إنييستا، قرر الاستمرار في ممارسة كرة القدم، وعدم الاعتزال في الوقت الحالي، ويبحث عن تحدٍ جديد للموسم المقبل، وأن عقده مع «الصقور» قد انتهى بنهاية الموسم.
شهدت الجولة الأخيرة أيضاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ المحترفين، بفوز شباب الأهلي على حتا 10-0، وهو أكبر فوز في تاريخ البطولة، وكانت أكبر نتيجة شهد «دورينا» في عصر الاحتراف، فوز شباب الأهلي في مرمى عجمان 8-0 في موسم 2010، والوصل على دبا 8-0 في موسم 2016.

دوري أدنوك للمحترفين
إسماعيل مطر
أندريس إنييستا
علي مبخوت
الوصل
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