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الرياضة

أحمد بن راشد: «موسم الوصل» قصة نجاح محفورة في ذاكرة الكرة الإماراتية

أحمد بن راشد: «موسم الوصل» قصة نجاح محفورة في ذاكرة الكرة الإماراتية
4 يونيو 2024 01:04

دبي (وام)

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أعرب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، عن فخره واعتزازه بحصد ثنائية ذهبية «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، معلناً عودة النادي إلى منصات التتويج بعد غياب 17 عاماً، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي جاء ثمرة عمل دؤوب وتعاون جماعي، ويُبشر بعصر جديد من البطولات والإنجازات التي تليق بعراقة الوصل.
وأكد سموه أن موسم الوصل قصة نجاح ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإماراتية، تعكس إصرار وعزيمة الوصل وقدرته على تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات.
وقال سموه: «هذا الإنجاز ليس مجرد عودة لمنصات التتويج فحسب، بل شهادة على العمل الجاد والروح الرياضية التي تميز بها الوصل. أود أن أعبر عن شكري للاعبين على أدائهم المتميز طوال الموسم، وللجهاز الفني على كفاءته العالية، ولمجلس الإدارة على متابعته الدائمة».
كما توجه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالشكر لجمهور الوصل الوفي، الذي كان بمثابة القلب النابض للفريق، حيث كان له دور محوري في تحفيز اللاعبين ومساندتهم طوال الموسم، مؤكداً أن العلاقة بين النادي وجماهيره هي علاقة استثنائية قائمة على الحب والوفاء، وأن هذا الإنجاز ثمرة التلاحم الفريد بين الفريق وجماهيره الوفية والتي صنعت الفارق، وأعاد الوصل إلى منصات التتويج، ليؤكد أن قوة الفريق تنبع من قوة وثقة جماهيره.
وأهدى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هذا الإنجاز إلى جمهور الوصل الذي صبر طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن فرحة الفوز بثنائية الوصل لا توصف.
وأضاف سمو الشيخ أحمد بن راشد مكتوم: «يمثل هذا الإنجاز بداية لمرحلة جديدة من النجاحات، ونحن على ثقة بأن نادي الوصل سيحافظ على هذا المستوى المتميز، وسيواصل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية التي تليق باسمه وتاريخه العريق. لقد أثبت الوصل أنه فريق كبير قادر على تحقيق الإنجازات، وأن الروح الرياضية للاعبين هي سر تفوقهم وتميزهم».
وأشاد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالمنافسة القوية التي شهدها الموسم الكروي، مؤكداً أن جميع الفرق قدمت أداءً مشرفاً يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وتقدم سموه بالشكر لاتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين على جهودهما في تنظيم هذا الموسم المتميز، وعلى دورهما في تطوير كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وقدّم الفريق أداءً استثنائياً في جميع البطولات، وتصدّر الدوري مبكراً، وقدّم عروضاً قوية في كأس رئيس الدولة، وتوّج جهوده بحصد اللقبين، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج.

الوصل
الكرة الإماراتية
دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
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