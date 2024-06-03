«الإمبراطور».. «احتفالية تاريخية» على أنغام «الثنائية»

معتصم عبدالله (دبي)

على أنغام «الوصل وصلنا والزمان زماننا ‏بالقمة تبقى يا الوصل تبقى عالياً.. عدنا والعود أحمدُ.. ‏وأحمد قلب الوصل.. قلب الوصلِ النابضُ»، عاشت جماهير «الإمبراطور الوصلاوي» ليلة استثنائية مساء الأحد على ملعب «زعبيل» معقل الوصل، في احتفالية ثنائية التتويج بـ «الكأس الأغلى» و«درع الدوري»، والتي اكتست فيها معالم دبي باللون الأصفر.

وتزينت «ليلة الوصل» بالحضور الاستثنائي الذي تقدمه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، وأحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل.

وتوج الوصل بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024، للمرة الثامنة في تاريخه، واحتفل خلال فوزه على جاره النصر 2-0 في مباراة «الديربي» ضمن الجولة 26 والأخيرة للدوري، حيث بات «الإمبراطور» أول فريق في ملاعب الإمارات يتوج بثنائية «الكأس الأغلى» ودرع الدوري مرتين موسمي 2006-2007، و2023-2024، علاوة على مزاحمته شباب الأهلي مقعد وصافة الأندية الأكثر تتويجاً بدرع الدوري برصيد 8 ألقاب، خلف العين المتصدر بـ 14 لقباً.

ومهد التتويج بالثانية الطريق أمام «الإمبراطور» لمشاركة تاريخية في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل 2024-2025، في الظهور القاري السادس لـ «الأصفر» على صعيد المشاركة القارية بعد نسخ 1993،1995،2008،2018،2019.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، على أن تاريخ 2 يونيو 2024، والذي شهد تتويج الوصل بدرع دوري أدنوك للمحترفين، ومن قبله لقب «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة في ثنائية جديدة لموسم 2023-2024، يمثل «بداية عصر ذهبي جديد».

وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «يوم 2-6 – 2024 بداية عصر ذهبي جديد»، وأضاف سموه: «العلاقة بين نادي الوصل وجماهيره علاقة استثنائية قائمة على الحب والوفاء، جمهور الوصل صناع الفارق، وأعاد ناديه إلى منصات التتويج ليؤكد أن قوة الفريق تنبع من قوة وثقة جماهيره ومشجعيه».

وقال سموه: «يمثل هذا الإنجاز بداية لمرحلة جديدة من النجاحات، ونحن على ثقة بأن نادي الوصل سيحافظ على هذا المستوى المميز، وسيواصل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية التي تليق باسمه وتاريخه العريق، لقد أثبت الوصل أنه فريق كبير قادر على تحقيق الإنجازات وأن الروح الرياضية للاعبين هي سر تفوقهم وتميزهم».

وانطلقت الاحتفالية الخاصة لنادي الوصل بثنائية الكأس الأغلى والدوري، والتي حملت شعار «فريق واحد عائلة واحدة»، من خلال حفل مبهج وتاريخي، بحضور الآلاف من مشجعي «الإمبراطور» في ملعب زعبيل، الذي احتشد بمشجعي الفريق باللون الأصفر.

وأطلق «برج خليفة» التحفة الهندسية وأطول مبنى في العالم، شارة احتفالات الوصلاوية بثنائية الكأس ودرع الدوري، من خلال تزينه بألوان وشعار نادي الوصل بجانب مجسم الكأس الأغلى ودرع الدوري، بالتزامن مع مسيرة اللاعبين بدرع الدوري حول الملعب، وسط فرحة هستيرية لجماهير الفريق.

وشهدت الاحتفالية التي أبدع في تقديمها الإعلامي هيثم الحمادي، فقرات شيقة ومتنوعة تخللتها وصلات غنائية لمجموعة من مطربي الإمارات، من بينهم حسين الجسمي، وعيضة المنهالي، بجانب مشاركة صوتية للفنانين عبدالمجيد عبدالله، وماجد المهندس، وسط تجاوب كبير من الجماهير التي تمايلت طرباً في مدرجات زعبيل.

«أخي الحبيب» تتصدر عرض «الدرون»

تصدرت عبارة «أخي الحبيب» من تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لنادي الوصل بفوزه بلقب الدوري، عرض «الدرون» ضمن احتفالية الوصل بثنائية الدوري والكأس على ملعب زعبيل.

وتضمنت احتفالية الوصل في «ليلة الثنائية» عرضاً خاصاً باستخدام حدث الطائرات المسيرة «درون»، وُظفت من خلاله تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، بمشاركة الآلاف من طائرات «الدرون» المتخصصة في تقديم عروض «البايروتكنيك» الفريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة (LED).

وتزينت «سماء زعبيل» بتشكيلات «ديناميكية» ثلاثية الأبعاد، لأبرز المشاهد التي رافقت رحلة «موسم الثنائية»، من بينها عبارة «شكراً حمدان»، تثميناً لدعم وجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وصورة الرمز الوصلاوي والأب الروحي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل.

ورسمت طائرات «الدرون» لوحة زاهية من الضوء والألوان شملت مجسماً للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، ودرع دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023- 2024، وشعار الاحتفالية «عائلة واحدة»، بجانب شعار النادي، إضافة إلى عبارة «فهود زعبيل» اللقب المحبب لجماهير النادي، وعبارة «دبي صفراء»، وأخيراً «جمهور الذهب» في تحية خاصة لوقود المدرجات والمحرك الأساسي في انتصارات الفريق.



«تيفو الأب الروحي» يُزين «زعبيل»

استقبلت جماهير «الإمبراطور» الأب الروحي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل بتيفو خاص حمل صورة سموه وعبارة «أحمد بن راشد»، وسط هتافات احتفالية بعدما تزين محيط استاد زعبيل بصور سموه مع شعار الوصل.

وارتبط الوصل باسم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على مدار أكثر من ستة عقود منذ التأسيس في العام 1960، وشكل سموه أول مجلس إدارة لنادي الزمالك، الوصل حالياً، عام 1962.

«أم علي» تواكب الاحتفالات

وجدت مشاركة مشجعة الوصل، كاظمية إبراهيم والمعروفة بـ «أم علي»، إشادة خاصة من إدارة ولاعبي الوصل، وجماهير الفريق في احتفالية التتويج بثنائية الدوري والكأس، وظلت «أم علي» من أبرز الداعمين للإمبراطور الوصلاوي في المدرجات على مدار أكثر من 30 عاماً، حتى باتت أيقونة في الملاعب الإماراتية.