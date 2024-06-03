رونالدو خضت أحد أفضل المواسم في مسيرتي



الرياض (أ ف ب)

وصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موسمه في الدوري السعودي لكرة القدم الذي عززه برقم قياسي بتسجيل 35 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي خلال موسم واحد عبر تاريخ الدوري؛ بأنه «واحدًا من أفضل المواسم في مسيرته على الإطلاق».

وفاز قائد النصر بجائزة هداف الدوري لموسم 2023-2024، بعد إنجازه المذهل بتسجيل 35 هدفًا في 31 مباراة فقط محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم المرغبي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 34 هدفاً في موسم 2018-2019.

ولم يكن رونالدو الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، صاحب الرقم القياسي من الأهداف خلال موسم واحد، فحسب، لأنه صنع أيضا 11 تمريرة حاسمة، فأصبح صاحب الرقم القياسي الأعلى في عدد المساهمات التهديفية خلال موسم واحد، بإجمالي 46 مساهمة تهديفية.

وقال رونالدو عن فوزه بجائزة الهداف في تصريحات للموقع الرسمي للدوري السعودي «هذا يعني الكثير. أشعر بسعادة غامرة. ربما يكون واحدا من أفضل المواسم التي مررت بها في مسيرتي من حيث الأهداف، لكنه أيضًا موسم رائع في التمريرات الحاسمة».

وأضاف «يجب أن أعترف بأنه لم يكن شيئًا كنت أبحث عنه في بداية الموسم ولكن مع مرور الوقت بدأت أرى أنه ممكن. لذا، لدي فرصة لأقول شكرًا لزملائي في الفريق لأنه بدون الفريق لم يكن ممكنًا تحقيق شيء على المستوى الفردي».

وأبدى قائد النصر فخره لمقدرته في كسر الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد، وقال «أشعر بالفخر لتحطيم الرقم القياسي للدوري السعودي، وهذا رائع بالنسبة لي، ويُشعرني بالسعادة، وهذا هو دافعي الحقيقي لممارسة لعبة كرة القدم، للتدرب في كل مرة وللاستمرار على هذا النحو».

وسجّل رونالدو منذ انضمامه إلى النصر في أواخر ديسمبر 2022، 49 هدفًا في 47 مباراة في منافسات الدوري السعودي، من إجمالي 64 هدفًا في 69 مباراة في جميع المسابقات. ونال رونالدو لقب هدّاف العالم عام 2023، بـ 54 هدفًا في 59 مباراة.

وتتجه أنظار رونالدو نحو منتخب بلاده البرتغال وبطولة كأس أوروبا 2024، حيث يواجه مع منتخب بلاده جمهورية التشيك، وتركيا وجورجيا في دور المجموعات في النهائيات التي تستضيفها ألمانيا.

وقال رونالدو: «أعتقد أن أهدافي في كل موسم هي نوع ما نفس الشيء، وهي أن تبذل قصارى جهدك وتفوز بالألقاب مع فريقك. وإذا أمكن، جمع الجوائز الفردية أيضاً؛ ولكن هدفي هو أن أظل نفس الشخص، أن أكون كريستيانو نفسه الذي رأيتموه هذا الموسم، بأن أبذل قصارى جهدي، وأحقق الأهداف مع النصر ومع منتخب البرتغال أيضاً. والحفاظ على مستواي هو ما أسعى إليه».