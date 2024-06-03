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الرياضة

«الأبيض» يغادر إلى الدمام لمواجهة نيبال

«الأبيض» يغادر إلى الدمام لمواجهة نيبال
4 يونيو 2024 01:04

معتز الشامي (دبي)

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«الأبيض» يبدأ تحضيراته لمواجهة نيبال

تغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى الدمام مساء اليوم، بعد أداء التدريبات المسائية على ملعب نادي الوصل الفرعي، استعداداً للمواجهة المقررة بعد غدٍ الخميس أمام منتخب نيبال، ضمن الجولة قبل الأخيرة للمرحلة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.. وتضم البعثة جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة وعددهم 27 لاعباً، بعد انتظام جميع اللاعبين في المعسكر الذي بدأ صباح أمس، وشهد أداء تدريبات مسائية، وقبلها محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو. 
وتضم قائمة «الأبيض» كلاً من خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، لحراسة المرمى، بالإضافة إلى خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، في الدفاع، وفي الوسط كل من علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، وللهجوم، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو ومحمد جمعة.
ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، ويليه المنتخب البحريني برصيد 9 نقاط، والمنتخب اليمني، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب نيبال، في المركز الرابع الأخير بدون أي نقاط.

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