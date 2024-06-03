حاكم الشارقة: ملعبان على قمم الجبال لـ«كلباء» و«خورفكان»

الشارقة (وام)

بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لأندية إمارة الشارقة التي استطاعت الصمود في دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023 - 2024، واعداً نادي كلباء بملعب على قمم الجبال الباردة على ارتفاع 850 قدماً فوق سطح البحر، ونادي خورفكان بملعب آخر على ارتفاع 900 قدم، مشدداً سموه على ضرورة أن تحمل شعارات الأندية هوية المدينة التي تنتمي إليها، وأن ترعى أبناء إمارة الشارقة وتمنحهم الأولوية، كما كشف سموه عن مشروع «مجمع الشارقة العلمي» الذي سيضم 10 آلاف مجلد، جمعها سموه بنفسه ليستعرض التراث والفنون والعلوم بأسلوب مميز.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «نبارك لأندية إمارة الشارقة التي استطاعت الصمود في دوري أدنوك للمحترفين، وإن شاء الله سيكون بعد هذا الصمود مكافآت، فمنهم من وصلتهم مكافآت ومنهم من ينتظر، ونحن الآن نعمل على تطوير هذه الأندية، حيث يتم تطوير نادي كلباء بشكل كبير بداية من الطرق المحيطة به، ورفع المنطقة كلها، وهذا جزء من المكافأة، علماً بأنني كنت أتابع مباريات نادي كلباء، وكنت أتصل بهم في الملعب وهم اجتهدوا وحاولوا، لكن الحظ لم يحالفهم، ونحن نتمنى لمن أخفقوا في هذه المسيرة أن يجتهدوا وكلباء موعودة، بإذن الله، بملعب على قمم الجبال الباردة على ارتفاع 850 قدماً فوق سطح البحر بفارق في درجات الحرارة يبلغ نحو 10 درجات وجو خالٍ من الرطوبة فجميع هذه العوامل تؤثر في مستوى اللعب».

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة «يقع نادي خورفكان في منطقة حارة مليئة بالجبال؛ لذا سنبني ملعباً آخر في مدينة خورفكان على ارتفاع 900 قدم، وبالنسبة لشعارات الأندية، لا بد أن يتبع النادي المدينة التي ينتمي إليها بداية من اسمه وصولاً إلى الاهتمام بتراث المدينة والحفاظ عليه، وخير مثال على ذلك قناة الوسطى من الذيد، فعندما افتتحنا القناة، سألت القائمين عليها: هل تبقى شيء من تراثهم وأهازيجهم وتقاليدهم لم تتناوله القناة؟ فأجابوا بأن كل شيء موجود، ونحن نقول في ذلك (أبت البداوة أن تفارق أهلها)، فنحن نحافظ عليها لدرجة أنه إذا أخل أحد المذيعين باللهجة نقول له لا تتكلم بغير لهجة أهل المنطقة، وبحمد الله قناة الوسطى معروفة، ولها متابعون من ليبيا ومن الصحراء الغربية في مصر، ونحن نوصي الهيئات الإدارية في أندية الإمارة برعاية أولادنا المواطنين ونقول لهم (عيالنا لهم الأولوية)».