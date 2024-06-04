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الرياضة

ديشامب: لا أفكر في اعتزال التدريب!

ديشامب: لا أفكر في اعتزال التدريب!
4 يونيو 2024 10:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
رغم بقاء الفرنسي ديديه ديشامب على رأس القيادة الفنية لمنتخب «الديوك»، منذ 12عاماً وتحديداً من 2012، إلا أنه لا يفكر مطلقاً في الرحيل بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، سواء فاز كأسها أو خسر، حيث يمتد عقده حتى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت نفسه أكد عدم اهتمامه بفكرة تدريب أحد الأندية.
وقال ديشامب في حديث لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «سوف أتوقف عندما أفقد الشغف والحافز، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وأنا ملتزم بعقدي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي ينتهي في أعقاب مونديال 2026».
وشهد منتخب فرنسا خلال فترة ولاية ديشامب الطويلة العديد من الإنجازات أهمها حصول «الديوك» على بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، والوصول للمباراة النهائية في مونديال 2022، حيث خسر بركلات الترجيح من منتخب الأرجنتين بطل العالم، كما شارك في كأس الأمم الأوروبية 2016 ووصل إلى مباراتها النهائية وخسر من منتخب البرتغال 1-0، وشارك أيضاً في «يورو 2020»، التي أقيمت في 2021، بسبب جائحة كورونا.
ويركز ديشامب في الوقت الحالي على «يورو 2024» بألمانيا، ويُعتبر منتخب فرنسا أحد المرشحين بقوة للفوز، ويأمل المدير الفني في أن يتمكن منتخب بلاده من التأهل للدور الثاني في البطولة، من دون حاجة إلى خوض المباراة الثالثة في مجموعته، التي تضم بولندا وهولندا والنمسا.
وعلق على ذلك قائلاً: «الوضع النموذجي أن نتمكن فعلاً من التأهل للدورالثاني في البطولة بعد مباراتين فقط من مبارياتنا الثلاث في الدور الأول، وهذا هو هدفنا المعلن: أن نفوز بأول مباراتين».

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