مبابي وسان جيرمان.. «الخلافات مستمرة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم الإعلان رسمياً عن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني بموجب عقد مدته 5 سنوات تنتهي في صيف 2029، إلا أنه مازالت هناك «حسابات» لم يتم تسويتها بين اللاعب وناديه السابق باريس سان جيرمان.

وكان مبابي أعلن بنفسه منذ بضعة أسابيع عن رحيله عن «الباريسي»، ولعب آخر مباراة له في الدوري الفرنسي بـ «حديقة الأمراء»، ونال تشجيع مجموعات «الأولتراس»، بينما لم يتم الاحتفال به رسمياً على أرض الملعب من جانب إدارة النادي، ثم لعب بعدها في مدينة ليل، مباراة نهائي كأس فرنسا أمام أوليمبيك ليون، التي فاز بها سان جيرمان، لتنتهي بذلك علاقة مبابي الكروية مع سان جيرمان، ولكن بقيت بعض الحسابات المادية معلقة بين اللاعب والنادي، ومازال اللاعب على اتصال بمسؤولي النادي لتسوية هذه الحسابات، لأن عقده الرسمي مع سان جيرمان ينتهي رسمياً في 30 يونيو الجاري.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية مطلعة أن الشروط النهائية للرحيل لم تتم تسويتها بصفة نهائية بين اللاعب وإدارة سان جيرمان، إذ أن مبابي يؤكد أنه يستحق بعض المكافآت وبعض الرواتب، ومنها راتب شهر أبريل الماضي، وهذا الأمر سيكون موضع مناقشات ومباحثات بين الجانبين، والانتهاء من تسوية هذه الأمور، سيكون بمثابة قطيعة نهائية بين «فتى بوندي المدلل» وإدارة الباريسي، وعدم الانتهاء منها قد يعني اللجوء إلى المحكمة الرياضية، أوالقضاء الفرنسي.