عمار علاي رئيساً لشركة خورفكان للكرة



فيصل النقبي (خورفكان)

قدم خليل غانم الحمادي استقالته من رئاسة إدارة شركة خورفكان لكرة القدم على خلفية النتائج الأخيرة للفريق الأول في الدوري واحتلاله للمركز 12 في جدول الترتيب، وتم تعيين الدكتور عمار راشد علاي النقبي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، على أن يشكل الإدارة الجديدة خلال الفترة القادمة ليقود فريق العمل في المرحلة الجديدة.

ويعتبر النقبي من الكفاءات الإدارية الشبابية المعروفة وشغل في السنوات الخمس السابقة منصب أمين السر العام بنادي خورفكان كما ينحدر من أسرة كروية إدارية عريقة بالمنطقة، فقد كان والده رئيساً للنادي في الفترات الذهبية له في التسعينيات الميلادية.

وسيتم الإعلان عن التشكيل الإداري للشركة قريباً وعبر مرسوم أميري.

