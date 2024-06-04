«الأولمبياد الخاص» يحتفي ببعثة «ألعاب برلين»



أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بعثتها، و103 لاعبين شاركوا في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 وحققوا إنجازات كبيرة، ونجح وفد الأولمبياد الخاص الذي مثل دولة الإمارات في أكبر حدث رياضي عالمي دامج لأصحاب الهمم في حصد 73 ميدالية، (18 ذهبية و22 فضية و33 برونزية) محققين أفضل إنجاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص خلال كلمته في التكريم: «نقف بكل الفخر لنكرم لاعبي الأولمبياد الخاص الذين رفعوا راية الإمارات عالية خلال ألعاب برلين 2023، وحققوا الإنجاز الأكبر عربياً في هذه الفعالية الكبرى، فمثل هذه الإنجازات العالمية تؤكد أننا نسير على الطريق السليم لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في كل نواحي الحياة المجتمعية. ونؤكد أن كل ما يحققه لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي ما كان ليتم بدون توجيهات ومتابعات القيادة الرشيدة، ودعم المسؤولين رفيعي المستوى الذين سافروا إلى برلين لدعم اللاعبين، وساهموا في النجاح وأشكر عائلات اللاعبين ومدربيهم الذين يقفون وراء الميداليات التي عدنا بها من برلين».

من جانبه، قال سيف الفلاحي، نائب رئيس تنفيذي، دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك: «تشكل إنجازات لاعبي الأولمبياد الخاص في ألعاب برلين 2023 مصدر إلهام لنا جميعاً، وتفخر أدنوك بدعم حركة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وستواصل أدنوك دعم البرامج التي تخلق تأثيراً إيجابياً ودائماً على المجتمع».

يشار إلى أن بعثة الأولمبياد الخاص التي شاركت في الألعاب العالمية برلين 2023، التي عقدت في الفترة من 17 إلى 25 يونيو الماضي، كانت أكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي 167 فرداً، منهم 103 لاعبين، من بينهم 72 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، والباقي من الشركاء الموحدين، بالإضافة إلى 46 مدرباً لمختلف الرياضات والألعاب. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة أدنوك كانت هي الراعي الرسمي لبعثة الإمارات المشاركة في هذه الألعاب.

وخلال ألعاب برلين 2023، تنافس اللاعبون في 20 رياضة مختلفة أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية، كما شارك بعض اللاعبين في مؤتمرات الشباب القادة التي أقيمت على هامش الألعاب، لتعزيز المهارات القيادية لأصحاب الهمم، وتمكنت بعثة الإمارات من الفوز بـ 18 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية.