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الرياضة

دبي تستقطب 400 أكاديمية في 50 لعبة

دبي تستقطب 400 أكاديمية في 50 لعبة
4 يونيو 2024 14:00

 
دبي (الاتحاد) 
تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لانتقاء واستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات، وتوفير جميع التسهيلات والتشريعات الداعمة لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية دور القطاع الخاص والشراكات الوطنية والدولية الفاعلة.
وارتفع عدد أكاديميات كرة القدم الدولية التي تحتضنها دبي ليصل عددها إلى 11 أكاديمية دولية اتخذت من دبي مقراً لها من بين 400 أكاديمية رياضية تنتشر في كافة أرجاء دبي وتمارس نشاطها التدريبي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة في أكثر من 50 لعبة رياضية متنوعة، وبمشاركة واسعة من مختلف المراحل العمرية وجميع الجنسيات.
ومن أبرز أندية كرة القدم الدولية التي اتخذت من دبي مقراً لأكاديميتها التدريبية أندية ريال مدريد، إنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، الليجا الإسباني، أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، وكان آخرها ايه سي ميلان الذي أعلن عن افتتاح أكاديميته في دبي مؤخراً.
ويعزز تواجد أكاديميات هذه الأندية الدولية استقطاب المواهب الرياضية في ظل وجود فرق العمل والمدربين من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، كما تؤكد على مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة للأندية العالمية والاستثمار في القطاع الرياضي بشكل عام، وتواصل دبي استقطاب المزيد من المشروعات الرياضية، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية داعمة للابتكار ومحفزة على الإبداع.
وتعد دبي في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي وفق سياسة متكاملة لتحقيق هذا الهدف لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة.
كما تلعب هذه الأكاديميات دوراً حيوياً في دعم خطط مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية، وبناء شراكة فاعلة مع أندية دبي في استقطاب المواهب وتطوير الكوادر الفنية من خلال الاحتكاك والمنافسة الرياضية.

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