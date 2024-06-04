سلطان بن محمد القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة



الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 5 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة خالد عيسى محمد عبدالله المدفع، وعضوية كل من إبراهيم محمد راشد الجروان وسليمان عبدالرحمن عبدالله أحمد وطارق جاسم محمد حمد المدفع ومحمد عبدالله محمد علي بورحيمة ومحمد عبيد محمد الحصان الشامسي ومحمد علي جابر صالح الحمادي وناصر سعيد إبراهيم بن عفصان المنصوري.

وبحسب القرار يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.