كين يتفوق على «الظاهرة» و«السلطان» بـ«الهدف 63»



أنور إبراهيم (القاهرة)

عزز النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وكابتن منتخب إنجلترا، مكانته هدافاً تاريخياً لـ «الأسود الثلاثة»، بعد الهدف الذي سجله من ركلة جزاء خلال مباراة المنتخب الودية أمام منتخب البوسنة والهرسك على ملعب سانت جيمس بارك بإنجلترا، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وانتهت المباراة بفوز الإنجليز3/صفر.

وبهذا الهدف، تفوق هاري كين على عدد الأهداف التي سجلها النجمان الكبيران البرازيلي رونالدو نازاريو، الملقب بـ «الظاهرة» والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الملقب بـ «السلطان»، بفارق هدف واحد، إذ سجل كل منهما 62 هدفاً مع منتخب بلاده.

ولم يكن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يرغب في مشاركة كين أصلاً في هذه المباراة، وإن كان ضمن اللاعبين البدلاء، وفكر في منحه نصف ساعة فقط، نظراً لعودته من إصابة خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ولكن اللاعب أصر على المشاركة، ولكنها كانت كافية لإحرازه هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة «بي بي سي»: لقد كانت لدى كين الجرأة ليطلب المشاركة وتنفيذ ركلة الجزاء، وهو ما لم أكن أريده، كانت خطتي بالنسبة لكين أن يلعب نصف ساعة فقط، على أن يشارك من البداية في مباراة إيسلندا الودية الثانية الجمعة القادمة.