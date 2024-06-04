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الرياضة

«العين للشطرنج» ينظم فعاليات رياضية في 22 مدرسة

«العين للشطرنج» ينظم فعاليات رياضية في 22 مدرسة
4 يونيو 2024 15:00

 
العين (الاتحاد)
أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن توقيع اتفاقية مع 22 مدرسة على مستوى مدينة العين لتنفيذ أنشطة رياضية متنوعة خلال سبتمبر المقبل، جاء ذلك ضمن المنتدى الأول من نوعه للمدارس ورياض الأطفال في الشرق الأوسط والدول العربية الذي استضافه النادي الأسبوع الجاري، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي. كما حضر المنتدى عبدالله الراشدي نائب رئيس النادي، وهشام علي الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، ووليد التكروري مدير عام شركة «سوبريم» للخدمات التعليمية.
وتضمن المنتدى معرضاً لوسائل التعليم الحديثة، وورش عمل تعليمية لمعلمي المدارس، ومحاضرات حول أهمية الشطرنج في تطوير المهارات الذهنية وقدرات طلبة المدارس ورياض الأطفال وجلسات نقاش.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن المنتدى يعكس التزام النادي بتعزيز جودة التعليم والتطوير الذهني للأطفال من خلال أنشطة مبتكرة وفعالة.
وأضاف: «يهدف النادي إلى إدخال الشطرنج في كافة المدارس ورياض الأطفال، وتنظيم مسابقات لمدارس العين ورياض الأطفال للشطرنج، بالتعاون مع قسم الأنشطة بمكتب العين التعليمي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي».
من جانبه، أكد عبدالله الراشدي أهمية العمل على تعزيز مكانة الشطرنج كأداة تعليمية فعالة تساعد على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل والإبداع لدى الأطفال، مشيداً بالاستجابة الواسعة من المدارس ورياض الأطفال، والتفاعل الكبير من مديري ومعلمي المدارس، بما يعزز جهود تأسيس جيل جديد من المتميزين.

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